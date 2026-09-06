Аршавин покажет трофей Кубка России в Майкопе

Адыгея

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  • © Скриншот публикации на сайте Российского футбольного союза, rfs.ru
    © Скриншот публикации на сайте Российского футбольного союза, rfs.ru

Матч футбольного Кубка России в Майкопе получил статус центрального в туре: перед игрой выступит группа «Корни», а знаменитые футболисты устроят автограф-сессию

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9 сентября на городском стадионе Майкопа пройдет матч четвертого раунда Пути регионов футбольного Кубка России. Местная «Дружба» примет красноярский «Енисей». Организаторы турнира приняли решение присвоить этому матчу статус центрального на игровой неделе Пути регионов. Это означает, что на матч привезут хрустальный трофей, за который соревнуются участники Кубка России. Перед матчем все желающие смогут сфотографироваться не только с трофеем, но и со знаменитыми футболистами недавнего прошлого: одним из лучших форвардов в истории сборной России Андреем Аршавиным, вратарем «Спартака» Александром Филимоновым и легендой ФК «Краснодар» Ари. Также перед матчем выступит группа «Корни».

Начало игры запланировано на 19:30, спортивного фестиваля и автограф-сессии звезд — на 17:30. Прочие подробности выясняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в конце августа в Ессентуках в честь Дня города провели фестиваль воздушных шаров.

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Аршавин покажет трофей Кубка России в Майкопе
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