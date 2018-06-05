«Кубань» сменит название и подаст заявку на выступление в ПФЛ — Вице-губернатор Коробка

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о будущем футбольного клуба «Кубань»

В конце мая стало известно, что руководство «Кубани» не подало апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза об отказе выдавать лицензию на участие в первенстве ФНЛ сезона-2018/19 из-за отсутствия финансовых гарантий.

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, курирующий клуб, объяснил, что решение не подавать апелляцию связано с большими долгами, которые продолжают всплывать с 2012-2015 годов.

«К нам приходят судебные иски от неких агентов, где "Кубань" должна по итогам заключенного договора в 2012-м году одному игроку 130 млн рублей, до этого пришло письмо с требованием выплатить 18 млн рублей. Сейчас мы, по сути, тратим деньги на то, чтобы закрывать старые долги. Хотя эти деньги лучше потратить на развитие своего футбола, в том числе детско-юношеского, подготовку юных футболистов», — считает вице-губернатор.

Андрей Коробка рассказал, что старейший в регионе футбольный клуб продолжит существование, но команда на время изменит название, так как по регламенту РФС клуб не может использовать предыдущее название в течение двух лет. Заместитель губернатора напомнил, что за 90-летнюю историю клуб несколько раз менял название и помимо «Кубани» в разные времена носил имя «Динамо», «Нефтяник» и «Спартак».

«Но есть возможность вернуть прежнее название команды и раньше. Над этим в будущем мы будем работать», — отметил Коробка.