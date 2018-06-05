«Кубань» сменит название и подаст заявку на выступление в ПФЛ — Вице-губернатор Коробка
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка рассказал о будущем футбольного клуба «Кубань»
В конце мая стало известно, что руководство «Кубани» не подало апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза об отказе выдавать лицензию на участие в первенстве ФНЛ сезона-2018/19 из-за отсутствия финансовых гарантий.
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Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, курирующий клуб, объяснил, что решение не подавать апелляцию связано с большими долгами, которые продолжают всплывать с 2012-2015 годов.
«К нам приходят судебные иски от неких агентов, где "Кубань" должна по итогам заключенного договора в 2012-м году одному игроку 130 млн рублей, до этого пришло письмо с требованием выплатить 18 млн рублей. Сейчас мы, по сути, тратим деньги на то, чтобы закрывать старые долги. Хотя эти деньги лучше потратить на развитие своего футбола, в том числе детско-юношеского, подготовку юных футболистов», — считает вице-губернатор.
Андрей Коробка рассказал, что старейший в регионе футбольный клуб продолжит существование, но команда на время изменит название, так как по регламенту РФС клуб не может использовать предыдущее название в течение двух лет. Заместитель губернатора напомнил, что за 90-летнюю историю клуб несколько раз менял название и помимо «Кубани» в разные времена носил имя «Динамо», «Нефтяник» и «Спартак».
«Но есть возможность вернуть прежнее название команды и раньше. Над этим в будущем мы будем работать», — отметил Коробка.
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До 14 июня клубу нужно подать в РФС заявку на участие в чемпионате ПФЛ. Название и эмблема клуба временно изменятся, а цвета останутся прежними. Сейчас эти вопросы прорабатываются и обсуждаются с болельщиками. Кроме того, изменится руководство клуба, передают «Кубанские новости».
«У нас полное намерение восстановить клуб. Мы пытались всеми способами погасить накопленную задолженность. За два года из 4 млрд рублей осталось погасить 2,8, при этом клуб участвовал в первенстве. Но дальше так продолжаться не может. Я понимаю беспокойство болельщиков, поэтому мы предпринимаем все усилия, чтобы восстановить статус команды. Самое главное, чтобы все понимали — у команды есть спонсор, который готов финансировать футбольный клуб, но не выплачивать старые долги. Сегодня это единственный выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в будущем «Кубань» вновь стала такой же величественной, как и раньше», — заключил Коробка.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в суд о признании «Кубани» банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне вице-губернатор Андрей Коробка заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.
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В мае 2017 года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.
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