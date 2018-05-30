«Кубань» осталась без лицензии на следующий сезон ФНЛ. Клуб не подавал апелляцию

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) 30 мая провел заседание, на котором принял решение о лицензировании клубов для участия в первенстве ФНЛ сезона-2018/19

По итогам прошедшего сезона в ФНЛ вышли три команды первенства Профессиональной футбольной лиги — «Армавир», «Мордовия» и «Чертаново», все они получили лицензии, дающие право выступать в первом дивизионе.

На заседании было решено, что ни одна команда Футбольной национальной лиги, которая выбыла из турнира по спортивному принципу, не должна покинуть лигу.

Трем командам было отказано в выдаче лицензии: «Волгарь», вылетевший из премьер-лиги обладатель Кубка России ленинградский «Тосно» и «Кубань». Все три клуба не подавали апелляцию на решение РФС об отказе в выдаче лицензии, так как они не предоставили финансовые гарантии, передает ТАСС.

Так, в сезоне-2018/19 «Армавир», «Мордовия» и «Чертаново» займут в первом дивизионе места «Волгаря», «Тосно» и «Кубани». Кроме того, в ФНЛ выступят покинувшие премьер-лигу «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

Окончательный состав команд-участниц чемпионата ФНЛ будет утвержден 5 июня.

Как сообщали Юга.ру, в середине мая стало известно, что краснодарский клуб не получил лицензию РФС на следующий сезон. В СМИ появилась информация о том, что «Афипс» в случае победы в чемпионате ПФЛ зоны «Юг» может слиться с «Кубанью» и переименоваться в «Екатеринодар». Однако в последнем туре «Армавир» опередил команду из станицы Северской и получил путевку в ФНЛ.