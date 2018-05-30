Руководство «Кубани» заявило, что участие команды в турнирах РФС под большим вопросом. Болельщики утверждают, что клуб расформируют

ФК «Кубань» выступил с официальным заявлением о критической ситуации в клубе, а болельщики клуба сообщили, что его расформируют, при этом в крае появится еще одна желто-зеленая команда

«Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС — под большим вопросом», — говорится в официальном заявлении клуба. Как сообщает в свою очередь сайт болельщиков клуба Greenmile со ссылкой на свои источники, «Кубань» прекратит свое существование, из-за больших долгов клуб в ближайшее время объявит о банкротстве. При этом, по сведениям болельщиков, в сезоне 2018/2019 в зоне «Юг» ПФЛ выступит новый клуб, который будет иметь традиционные желто-зеленые цвета. Домашней ареной команды будет стадион «Кубань». Название нового клуба пока неопределенно.