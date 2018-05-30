Руководство «Кубани» заявило, что участие команды в турнирах РФС под большим вопросом. Болельщики утверждают, что клуб расформируют
ФК «Кубань» выступил с официальным заявлением о критической ситуации в клубе, а болельщики клуба сообщили, что его расформируют, при этом в крае появится еще одна желто-зеленая команда
«Несмотря на все приложенные усилия по стабилизации финансового положения, клуб не смог выполнить требования финансового критерия лицензирования в связи с задолженностями, накопленными в течение предыдущих лет. Дальнейшее участие НАО "Футбольный клуб "Кубань" в соревнованиях под эгидой РФС — под большим вопросом», — говорится в официальном заявлении клуба.
Как сообщает в свою очередь сайт болельщиков клуба Greenmile со ссылкой на свои источники, «Кубань» прекратит свое существование, из-за больших долгов клуб в ближайшее время объявит о банкротстве.
При этом, по сведениям болельщиков, в сезоне 2018/2019 в зоне «Юг» ПФЛ выступит новый клуб, который будет иметь традиционные желто-зеленые цвета. Домашней ареной команды будет стадион «Кубань». Название нового клуба пока неопределенно.
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«Финансировать новый клуб будет бельгийский бизнесмен Мишель Литвак (он стал инвестором «Кубани» в ноябре 2016 года — прим.). Клуб покинут генеральный директор Геннадий Крапивка и спортивный директор Евгений Крячик. С большой долей вероятности главным тренером останется Евгений Калешин», — говорится в сообщении.
Напомним, когда у клуба начались финансовые проблемы, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что банкротство клуба исключено. А Геннадий Крапивка говорил, что вариант расформирования клуба не рассматривается.
Как сообщали Юга.ру, 30 мая стало известно, что «Кубань» осталась без лицензии на следующий сезон ФНЛ — клуб не подавал апелляцию на решение РФС об отказе в выдаче лицензии, так как не предоставил финансовых гарантий.
В начале мая арбитражный суд Краснодарского края начал процедуру наблюдения в отношении «Кубани». В апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании клуба банкротом, а в конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право играть в российских чемпионатах.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФК «Афипс» в случае победы в чемпионате ПФЛ зоны «Юг» может слиться с «Кубанью» и переименоваться в «Екатеринодар». Однако в последнем туре «Армавир» опередил команду из станицы Северской и получил путевку в ФНЛ.
По словам временного управляющего ФК «Кубань» Ивана Конева, точная сумма долгов клуба сейчас уточняется. В целом размер задолженности по зарплатам, налоговым выплатам, банковским займам и другим обязательствам по итогам бухгалтерского баланса в 2017 году составлял около 2,8 млрд рублей, пишет РБК.
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