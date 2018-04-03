Суд арестовал финансового директора ФК «Кубань»

Краснодарский край

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Суд арестовал финансового директора футбольного клуба «Кубань» Владислава Белецкого по делу о хищениях в организации

Прикубанский районный суд Краснодара заключил Владислава Белецкого под стражу на два месяца, то есть до 27 мая, передает ТАСС.

В футбольном клубе отказались комментировать ситуацию и сообщить текущую должность Белецкого.

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Как сообщали Юга.ру, в конце марта СМИ написали о возбуждении уголовного дела, связанного с хищением средств в «Кубани» на сумму 40 млн рублей, а также об аресте финансового директора и обысках в офисе и у руководителей клуба.

Краснодар Суд ФК «Кубань» Футбол Хищение
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