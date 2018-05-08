Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности требования ФСБ раскрывать данные

Представители мессенджера Telegram обжаловали решение Верховного суда (ВС) России, признавшего законным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей

Адвокат Павел Чиков сообщил, что представители защиты Telegram обратились в апелляционную инстанцию с жалобой, в которой просят полностью отменить решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года, передает RT.

«Прошу отменить полностью решение Верховного суда РФ и принять новое решение, признав приказ Федеральной службы безопасности РФ № 432 от 19 июля 2016 года недействующим и как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий, устанавливающий внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», — приводит ТАСС текст обращения.

Как сообщали Юга.ру, 20 марта ВС не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Представители Telegram объяснили, что исполнить требования ФСБ невозможно — администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.