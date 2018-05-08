Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности требования ФСБ раскрывать данные
Представители мессенджера Telegram обжаловали решение Верховного суда (ВС) России, признавшего законным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей
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Адвокат Павел Чиков сообщил, что представители защиты Telegram обратились в апелляционную инстанцию с жалобой, в которой просят полностью отменить решение Верховного суда России от 20 марта 2018 года, передает RT.
«Прошу отменить полностью решение Верховного суда РФ и принять новое решение, признав приказ Федеральной службы безопасности РФ № 432 от 19 июля 2016 года недействующим и как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий, устанавливающий внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц и содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», — приводит ТАСС текст обращения.
Как сообщали Юга.ру, 20 марта ВС не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Представители Telegram объяснили, что исполнить требования ФСБ невозможно — администратор сервиса в существующей архитектуре не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений.
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6 апреля Роскомнадзор (РКН) подал иск о блокировке мессенджера, а 13 апреля суд постановил заблокировать Telegram в России и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.
К 17 апреля РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов в попытках заблокировать мессенджер, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram.
После этого пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе сервисов Google, среди которых Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive. Кроме того, пострадали Amazon, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. Из-за блокировки системы проверки re:Captcha у россиян возникли проблемы с оформлением полисов ОСАГО.
25 апреля Роскомнадзор сообщил о ведении диалога с Google и Amazon о прекращении предоставления Telegram IP-адресов после блокировки мессенджера в РФ. В ведомстве рассказали, что переговоры с Amazon «пока не привели к положительным результатам», а взаимодействие с Google «становится более конструктивным, начат предметный диалог».
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