Роскомнадзор договаривается с Amazon и Google о помощи в блокировке Telegram. Amazon пока отказывает, с Google «начат диалог»

Роскомнадзор сообщил о ведении диалога с американскими компаниями Google и Amazon о прекращении предоставления Telegram IP-адресов после блокировки мессенджера в РФ

«Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России в нарушение решения суда», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что контакты с Amazon «пока не привели к положительным результатам», а взаимодействие с Google «становится более конструктивным, начат предметный диалог».

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

Роскомнадзор внес ссылки на сервисы Telegram в реестр запрещенных сайтов 11 апреля. Создатель мессенджера Павел Дуров пообещал использовать встроенные методы для обхода блокировки.

С 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок Роскомнадзором миллионов связанных с мессенджером IP-адресов.

Для борьбы с обходом блокировки ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon и Google, подсети которых стал использовать Telegram.