ВЦИОМ: 24% россиян считают важным сохранение доступа к Telegram

Вся Россия

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и узнал отношение граждан по решению о блокировке мессенджера Telegram в России

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Среди популярных в России мессенджеров Telegram занимает одно из последних мест: им пользуются 12% взрослой интернет-аудитории. Чаще всего приложение устанавливали, потому что в нем уже общались знакомые.

О решении суда заблокировать Telegram знают 65% пользователей сети, при этом предметно этой темой интересовался 21% респондентов, сообщается на сайте ВЦИОМ.

64% пользователей сети заявили, что им не важен вопрос доступности мессенджера в России, из них 43% опрошенных — «совершенно не важно». Лишь 24% респондентов считают возможность общения в Telegram актуальной для россиян, причем среди 18-24-летних такого мнения придерживаются 45% человек.

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Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера, а 13 апреля суд постановил заблокировать Telegram в России и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

К 17 апреля РКН закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов в попытках заблокировать мессенджер, а 20 апреля заблокировал VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram.

После этого пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе ресурсов Google, среди которых Gmail, YouTube, Google Play и Google Drive. Кроме того, пострадали Amazon, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. Накануне из-за блокировки системы проверки re:Captcha у россиян возникли проблемы с оформлением полисов ОСАГО.

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