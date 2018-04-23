Роскомнадзор заявил о непричастности к блокировке Gmail и YouTube

Роскомнадзор опроверг сообщения о внесении IP-адресов почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube в реестр запрещенной информации

Пользователи в России 23 апреля пожаловались на ограничение доступа к ресурсам Google, среди которых Gmail и YouTube. В Роскомнадзоре заявили, что не блокировали IP-адреса этих сервисов, а также Google Play, Google Drive.

Кроме того, в сообщении на сайте ведомства говорится, что информация о блокировке системы проверки re:Captcha, используемой для отличия человека от программы-робота, также не соответствует действительности, как и сообщения о включении Google.ru в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы.

«Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации», — резюмировали в Роскомнадзоре.