Кадыров надеется, что Telegram не заблокируют

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в поддержку мессенджера Telegram, который может быть заблокирован в России

В своем телеграм-канале Кадыров написал, что всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе в интернете.

«Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером. Для меня он очень удобен. Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой», — отметил Кадыров.

«Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять, — добавил он. — И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей».