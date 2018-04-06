Кадыров надеется, что Telegram не заблокируют
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в поддержку мессенджера Telegram, который может быть заблокирован в России
В своем телеграм-канале Кадыров написал, что всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе в интернете.
«Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером. Для меня он очень удобен. Молодцы, что придумали стикеры: длинное сообщение можно заменить картинкой», — отметил Кадыров.
«Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять, — добавил он. — И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей».
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Как сообщали Юга.ру, 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, руководство которого отказалось предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.
Рамзан Кадыров ведет свой телеграм-канал с мая 2017 года. Ранее он лишился аккаунтов в Instagram и Facebook, где у него было более 4 млн подписчиков, — их заблокировали в конце декабря, так как Кадыров числился в списке граждан, на которых распространяются санкции США.
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