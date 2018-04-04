В Кемерове у главы областного МЧС начался обыск. У него восемь квартир

В доме у руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова 4 апреля начался обыск

Всего у главы областного МЧС восемь объектов жилой недвижимости. Уточняется, что квартиры достались ему по наследству от отца, который был предпринимателем.

Отмечается, что проводятся следственные действия в доме Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок.

Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что работники «Зимней вишни», которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, первыми разбежались, когда начался пожар.

Суд 28 марта арестовал управляющую торговым центром Надежду Судденок, а также заключил под стражу на два месяца технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Он пояснил, что считает свое решение единственно верным после пожара в кемеровском торговом центре.