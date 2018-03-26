Во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы

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Следственный комитет России установил, что при вводе в эксплуатацию торгового центра в Кемерове были серьезные нарушения

По данным СКР, задержаны и допрошены четверо подозреваемых, среди них технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Решается вопрос о задержании пятого подозреваемого — сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Отмечается, что были допущены серьезные нарушения при вводе торгового центра в эксплуатацию, а также во время его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию о других нарушениях.

Правоохранители изымают необходимую документацию. Уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего. Потерпевшими признали более 30 человек, 15 погибших опознали родственники, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. 

По данным главы МЧС Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека.

Александр Бастрыкин Пожары Следственный комитет
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