Росгвардия хотела ликвидировать охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП, но он успел самоликвидироваться

Охранявший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове местный ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался

Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, ведомство подготовило документы в суд для ликвидации частного охранного предприятия, однако стало известно, что предприятие ликвидировалось само.

«Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», — написал Хинштейн в своем твиттере.

Ранее Хинштейн сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности «Центра защиты», передает «Интерфакс».