Росгвардия хотела ликвидировать охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП, но он успел самоликвидироваться
Охранявший торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове местный ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался
Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, ведомство подготовило документы в суд для ликвидации частного охранного предприятия, однако стало известно, что предприятие ликвидировалось само.
«Охранявший "Зимнюю вишню" кемеровский ЧОП "Центр защиты" спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», — написал Хинштейн в своем твиттере.
Ранее Хинштейн сообщал, что после пожара сотрудники центрального аппарата Росгвардии вылетели в Кемерово для оценки правомерности осуществления деятельности «Центра защиты», передает «Интерфакс».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В нем погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, пострадали более 70 человек.
По делу арестованы пять человек, в том числе охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре. По его словам, сигнализация ранее была неисправна, он писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.