При пожаре в кемеровском ТЦ погиб 41 ребенок

В списках погибших, вывешенных в штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском торговом центре, значится 41 несовершеннолетний

Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала морг в Кемерове, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали, мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — цитирует одного из членов инициативной группы «Интерфакс».

По словам еще одного активиста, распространяемая информация о том, что тела прячут на местном хладокомбинате, недостоверна. Он уточнил, что активисты просмотрели все фуры.