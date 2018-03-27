При пожаре в кемеровском ТЦ погиб 41 ребенок
В списках погибших, вывешенных в штабе, который создали родственники жертв пожара в кемеровском торговом центре, значится 41 несовершеннолетний
Члены инициативной группы родственников, которая проинспектировала морг в Кемерове, подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали, мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — цитирует одного из членов инициативной группы «Интерфакс».
По словам еще одного активиста, распространяемая информация о том, что тела прячут на местном хладокомбинате, недостоверна. Он уточнил, что активисты просмотрели все фуры.
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Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что 27 марта кемеровские морги готовы выдать родственникам тела жертв пожара.
«В течение дня морги готовы выдать тела 21 погибшего, родственники сейчас определяются с местами захоронения», — отметил он.
Чернов добавил, что уже опознали 25 погибших.
Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что извлечены тела 58 погибших. Сейчас продолжают искать тела еще шести граждан.
Министр отметил, что 26 марта правительство приняло распоряжение о выделении 76 млн рублей для помощи родственникам погибших и пострадавших.
Пучков пояснил, что здание ТЦ построили в 1968 году. Его неоднократно перестраивали и приспосабливали под нужды торгово‑развлекательного центра.
«Оно зарегистрировано как малое предприятие, но осуществляло очень широкий круг деятельности по организации торговли. В нем было три кинозала, бассейн, подразделение, где занимались с детьми, ряд других структур», — уточнил глава МЧС.
Он добавил, что в 2016 году для проверки ТЦ приезжала комиссия МЧС. После нее были выданы рекомендации, которые не были выполнены, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог.
По данным главы МЧС Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.
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