Бастрыкин: Сотрудники кемеровского ТЦ сбежали после начала пожара

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о поведении персонала кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

«Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались», — цитирует Бастрыкина «Известия».

По его словам, из числа штата торгового центра практически не было погибших.