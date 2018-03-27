Бастрыкин: Сотрудники кемеровского ТЦ сбежали после начала пожара
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о поведении персонала кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»
Читайте также:
«Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались», — цитирует Бастрыкина «Известия».
По его словам, из числа штата торгового центра практически не было погибших.
При пожаре в «Зимней вишне» погибло более 60 человек, среди них 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация. В штабе родственников жертв пожара собрали данные о 85 пропавших без вести.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.