Бастрыкин: Сотрудники кемеровского ТЦ сбежали после начала пожара

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о поведении персонала кемеровского ТЦ «Зимняя вишня»

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«Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей, те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались», — цитирует Бастрыкина «Известия».

По его словам, из числа штата торгового центра практически не было погибших.

При пожаре в «Зимней вишне» погибло более 60 человек, среди них 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело. По данным СК, в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация. В штабе родственников жертв пожара собрали данные о 85 пропавших без вести.

Александр Бастрыкин Следственный комитет

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