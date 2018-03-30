СКР: В Кемерове торговый центр «Зимняя вишня» был построен самовольно

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о пожаре в кемеровском торговом центре

Дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» возбудили в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного ТЦ. Здание было построено без разрешения на строительство.

Комкову задержали. Следствие проверит ее действия на предмет коррупционной составляющей.

По основному уголовному делу о пожаре задержали генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову. Этому предприятию принадлежало здание торгового центра. Во время следствия установили, что Богданова была ответственной за соблюдение пожарной безопасности. Ее неоднократно уведомляли подчиненные о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом занимаясь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков. В доме гендиректора комбината провели обыск.

Комковой и Богдановой 30 марта планируют предъявить обвинение. Следствие собирается выступить с ходатайством об их аресте.

Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Для этого в Кемерово прибыли эксперты из Санкт-Петербурга. Сейчас устанавливают всех виновных в произошедшем пожаре, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.