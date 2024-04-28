Курорты Красной Поляны открыли летний сезон
Об открытии летнего сезона 28 апреля объявили два курорта горного кластера Сочи
На «Розе Хутор» с сегодняшнего дня открыты:
• канатные дороги до отметки «Роза Пик» («Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс»);
• канатные дороги «Эдельвейс» и «Волчья скала» в режиме карусели (проезд по кругу, без высадки);
• Центр активного отдыха;
• родельбан;
• вело-пешеходные тропы «Озерный траверс» и «B-One».
На «Газпром Поляне» возобновляют работу канатные дороги, ведущие на Приют Пихтовый с нижних станций (напротив ж/д-вокзала и ТЦ «Галактика»):
• А3 (3S);
• А2.
Также с 28 апреля открыты канатные дороги К1-К5 склона «Альпика».
При этом стоит отметить, что до 30 апреля включительно в высокогорных районах Краснодарского края и Адыгеи высока вероятность схода лавин — соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.
Ранее Юга писали о первомайской развлекательной программе в Абрау-Дюрсо, а также о том, что на курорте «Архыз» теперь можно официально зарегистрировать брак.