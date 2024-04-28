Курорты Красной Поляны открыли летний сезон

На «Розе Хутор» с сегодняшнего дня открыты: • канатные дороги до отметки «Роза Пик» («Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс»); • канатные дороги «Эдельвейс» и «Волчья скала» в режиме карусели (проезд по кругу, без высадки); • Центр активного отдыха; • родельбан; • вело-пешеходные тропы «Озерный траверс» и «B-One».

На «Газпром Поляне» возобновляют работу канатные дороги, ведущие на Приют Пихтовый с нижних станций (напротив ж/д-вокзала и ТЦ «Галактика»): • А3 (3S); • А2.

При этом стоит отметить, что до 30 апреля включительно в высокогорных районах Краснодарского края и Адыгеи высока вероятность схода лавин — соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Ранее Юга писали о первомайской развлекательной программе в Абрау-Дюрсо, а также о том, что на курорте «Архыз» теперь можно официально зарегистрировать брак.