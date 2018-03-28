В Кемерове арестовали управляющую торговым центром, в котором произошел пожар

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Заводский районный суд Кемерово арестовал управляющую ТРЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок

Судья Дмитрий Шандров сообщил, что согласно постановлению, она будет находиться под стражей до 25 мая.

По его словам, по уголовному делу проходят 49 потерпевших, их показания приобщены к расследованию. Ранее сообщалось, что по делам о пожаре в кемеровском торговом центре задержаны и допрошены пять человек, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. При пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.

Пожары Суд

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