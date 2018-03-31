Эвакуации людей из кемеровского ТЦ помешала незаконная перепланировка

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На заседании Заводского районного суда представитель прокуратуры Кемеровской области сообщил, что в ТЦ «Зимняя вишня» были незаконные перепланировки

По данным представителя прокуратуры, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова неоднократно делала перепланировку торгового центра, чтобы привлечь новых арендаторов.

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«С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей», — цитирует прокуратуру «Интерфакс».

Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие полагает, что подчиненные неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. 

Пожары Строительство Торговля

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