Эвакуации людей из кемеровского ТЦ помешала незаконная перепланировка

На заседании Заводского районного суда представитель прокуратуры Кемеровской области сообщил, что в ТЦ «Зимняя вишня» были незаконные перепланировки

«С 15 февраля по 25 марта она принимала решение о перепланировке торгового центра для увеличения количества сдаваемых в аренду помещений, осуществляла самовольную перепланировку. (Техдиректор ТРЦ Георгий) Соболев сообщал о нарушениях в системах оповещения и пожаротушения в результате перепланировки. Все это создало препятствия для эвакуации посетителей», — цитирует прокуратуру «Интерфакс».

Богдановой инкриминируют ч.3 ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие полагает, что подчиненные неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.