В Кемерове арестовали технического директора сгоревшего торгового центра

Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Соболеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — цитирует судью Виктора Гаага «Интерфакс».

Ранее задержали и допросили пять подозреваемых по делам о пожаре в кемеровском торговом центре. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Соболев заявил в суде о многочисленных проблемах в здании ТЦ.

«В последнее время центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы, помещение — большое, персонала — мало», — сказал техдиректор ТЦ.

По его словам, когда он узнал о пожаре, то велел эвакуировать людей.

«На момент пожара я был на месте. Я лично поднимался с пожарными для вызволения женщины из стеклянного лифта, застрявшего во время пожара. О неполадках системы оповещения я не знал», — сказал Соболев.

Представитель следствия в суде сообщил, что Соболев знал о неисправности системы, но ничего не делал для устранения неисправности, сообщает «Интерфакс».