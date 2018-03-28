В Кемерове арестовали технического директора сгоревшего торгового центра
Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Соболеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — цитирует судью Виктора Гаага «Интерфакс».
Ранее задержали и допросили пять подозреваемых по делам о пожаре в кемеровском торговом центре. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Соболев заявил в суде о многочисленных проблемах в здании ТЦ.
«В последнее время центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы, помещение — большое, персонала — мало», — сказал техдиректор ТЦ.
По его словам, когда он узнал о пожаре, то велел эвакуировать людей.
«На момент пожара я был на месте. Я лично поднимался с пожарными для вызволения женщины из стеклянного лифта, застрявшего во время пожара. О неполадках системы оповещения я не знал», — сказал Соболев.
Представитель следствия в суде сообщил, что Соболев знал о неисправности системы, но ничего не делал для устранения неисправности, сообщает «Интерфакс».
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Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. Причиной мог стать поджог. При пожаре погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что работники «Зимней вишни», которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, первыми разбежались, когда начался пожар.
Суд 28 марта арестовал управляющую торговым центром Надежду Судденок.
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