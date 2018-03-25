В Кемерове 37 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре

37 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимня вишня» в Кемерове, еще почти 70 числятся пропавшими без вести

Пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ в воскресенье днем, оперативно потушить огонь не удалось. В результате общая площадь возгорания составила 1,6 тыс квадратных метров, произошло обрушение кровли, пишут РИА Новости. По последним данным в результате пожара погибли 37 человек, 43 пострадали, 70 считаются пропавшими без вести, 40 из них — дети, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба пожаротушения. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей.

К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Ранее о ходе ликвидации пожара в "Зимней вишне" президенту России по телефону доложил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову немедленно вылететь в Кемерово для координации работ по ликвидации пожара.