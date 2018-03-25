В Кемерове 37 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре

Вся Россия

Распечатать

37 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимня вишня» в Кемерове, еще почти 70 числятся пропавшими без вести

Пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ в воскресенье днем, оперативно потушить огонь не удалось. В результате общая площадь возгорания составила 1,6 тыс квадратных метров, произошло обрушение кровли, пишут РИА Новости.

По последним данным в результате пожара погибли 37 человек, 43 пострадали, 70 считаются пропавшими без вести, 40 из них — дети, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба пожаротушения. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей.

Возбуждено уголовное дело. 

 

Пожар в ТРЦ «Галерея Краснодар» потушили. Площадь возгорания составила 80 кв. метров:

К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Ранее о ходе ликвидации пожара в "Зимней вишне" президенту России по телефону доложил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Владимир Путин поручил главе МЧС Владимиру Пучкову немедленно вылететь в Кемерово для координации работ по ликвидации пожара.

Пожары Торговля
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Кемерове 37 человек погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре
Основа ФК «Краснодар» по пенальти обыграла свою молодежку в товарищеском матче
В квартире безработного ростовчанина нашли крупную партию марихуаны
Министр Чечни назвал примером для детей бывшего боевика, с которым встречался Кадыров
Не допущенный до ОИ-2018 скелетонист Третьяков выиграл чемпионат России в Сочи
Кадыров показал видео дружеской встречи с чеченцем, подозреваемым в причастности к заказным убийствам

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале