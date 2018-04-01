Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил Путина об отставке

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке

«Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них — дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце», — сказал Тулеев в видеообращении.

По словам главы Кемеровской области, он делал все, что мог. Он встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи.

«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо жить дальше, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами России и области», — заявил он. — Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе, в радости, и примите поклон», — поблагодарил жителей Тулеев.