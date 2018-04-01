Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил Путина об отставке
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке
«Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них — дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце», — сказал Тулеев в видеообращении.
По словам главы Кемеровской области, он делал все, что мог. Он встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи.
«Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо жить дальше, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами России и области», — заявил он. — Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе, в радости, и примите поклон», — поблагодарил жителей Тулеев.
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Он пояснил, что считает свое решение единственно верным после пожала в кемеровском торговом центре.
«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора морально нельзя», — добавил губернатор Кемеровской области.
В заключении он пожелал мира и добра гражданам, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года.
Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Возбуждено уголовное дело. При пожаре погибли 64 человека. По данным на 28 марта, число пострадавших составляло 76 человек. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключилсигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.
Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов 28 марта заявил, что у ведомства нет данных о пропавших без вести после пожара в Кемерове.
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