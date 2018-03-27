Во всех ТРЦ Кубани проведут пожарные учения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор региона Сергей Табельский 27 марта провели совещание о ходе проверок торгово-развлекательных центров

Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань является одним из лидеров в России по количеству торговых центров, и поручил главам муниципалитетов взять каждый торговый центр на личный контроль на соответствие требованиям безопасности.

Глава региона заявил о необходимости проведения пожарно-тактических учений, в ходе которых специалисты отработают варианты эвакуации людей при возникновении ЧС, проверят состояние запасных выходов и наличие подъездных путей для спецтехники.

«Компромиссов и разговоров с владельцами ТРЦ о том, что кто-то ущемляет их бизнес, быть не может — слишком дорогая цена у этих договоренностей. Никакие экономические дивиденды не оправдывают пренебрежения к противопожарной безопасности», — подчеркнул Кондратьев.

По словам прокурора Кубани Сергея Табельского, недостатки по организации противопожарной безопасности можно своевременно выявить, если проводить учения раз в полгода. Кроме того, только так можно оценить готовность персонала и охраны к чрезвычайным ситуациям. Прокурор заявил, что учения необходимо провести на всех объектах массового пребывания людей: в школах, домах престарелых и в больницах.