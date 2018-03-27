Во всех ТРЦ Кубани проведут пожарные учения
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор региона Сергей Табельский 27 марта провели совещание о ходе проверок торгово-развлекательных центров
В заседании приняли участие вице-губернаторы, сотрудники МЧС, главы муниципалитетов и представители торговых центров.
Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань является одним из лидеров в России по количеству торговых центров, и поручил главам муниципалитетов взять каждый торговый центр на личный контроль на соответствие требованиям безопасности.
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Глава региона заявил о необходимости проведения пожарно-тактических учений, в ходе которых специалисты отработают варианты эвакуации людей при возникновении ЧС, проверят состояние запасных выходов и наличие подъездных путей для спецтехники.
«Компромиссов и разговоров с владельцами ТРЦ о том, что кто-то ущемляет их бизнес, быть не может — слишком дорогая цена у этих договоренностей. Никакие экономические дивиденды не оправдывают пренебрежения к противопожарной безопасности», — подчеркнул Кондратьев.
По словам прокурора Кубани Сергея Табельского, недостатки по организации противопожарной безопасности можно своевременно выявить, если проводить учения раз в полгода. Кроме того, только так можно оценить готовность персонала и охраны к чрезвычайным ситуациям. Прокурор заявил, что учения необходимо провести на всех объектах массового пребывания людей: в школах, домах престарелых и в больницах.
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Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко заверил, что все торговые центры в крае проверят за две недели.
На Кубани с 26 марта работает межведомственный оперативный штаб, в нескольких ТЦ Новороссийска и Анапы уже провели проверки, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России. Губернатор Кубани распорядился провести проверку систем безопасности в моллах.
Материал о том, что известно о пожаре в кемеровском торговом центре, читайте по ссылке.
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