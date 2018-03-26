Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ в России после пожара в Кемерове

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В связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ страны

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«Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман поручил прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — цитирует сообщение ведомства RT.

Прокурорам поручили обратить внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения в ТРЦ. Поручение уже направили в краевые прокуратуры.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, погибли 64 человека.

Материал о том, что известно о пожаре в кемеровском торговом центре, читайте по ссылке.

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