Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ в России после пожара в Кемерове

В связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ страны

«Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман поручил прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры», — цитирует сообщение ведомства RT.

Прокурорам поручили обратить внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения в ТРЦ. Поручение уже направили в краевые прокуратуры.