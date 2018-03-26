Кондратьев поручил проверить все ТРЦ на Кубани после пожара в Кемерове
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 марта поручил проверить системы безопасности в торговых центрах
Об этом глава Краснодарского края написал в своем микроблоге в Twitter.
«Страшная трагедия в Кемерово. Нет слов, чтобы выразить потерю и горе для всех жителей страны. Кубань соболезнует родным и близким», — написал Кондратьев.
Он поручил первому вице-губернатору Андрею Алексеенко организовать работу по проверке безопасности во всех торговых и торгово-развлекательных центрах Краснодарского края.
«В таком нельзя перестараться. Не дай Бог упустить хоть что-то», — заключил губернатор.
Как сообщали Юга.ру, пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ днем 25 марта. Причиной мог стать поджог. Возбудили уголовное дело, в рамках расследования допросили уже четырех человек.
Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
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