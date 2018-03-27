Известный архитектурный критик Ревзин призвал запретить строительство торговых центров в черте города
Архитектурный критик и журналист Григорий Ревзин объяснил, чем потенциально опасны все торгово-развлекательные центры
Ревзин опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказал, что вышел из состава градостроительного совета Москвы, потому что там все время приходилось согласовывать торговые центры, при этом архитекторы понимали, что моллы — это зло, но за ним стоят большие финансовые интересы.
По словам архитектора, формат ТЦ предполагает создание потока семейного посещения, который отделяет детей от родителей: взрослый может на несколько часов оставить ребенка в комнате анимации, в кинотеатре или на катке и отправиться за покупками.
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Ревзин объясняет, что торговые центры прикладывают все усилия, чтобы увеличить поток людей, который в идеале должен быть интенсивным как в метро в час пик или в аэропорту. При этом нужно, чтобы люди передвигались неорганизованно.
«С точки зрения торговли важно, чтобы выходы были не на виду, чтобы пока ты не прошел весь этаж, выйти было нельзя — там все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания», — пишет критик.
На территории ТЦ пересекаются три протокола: противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и большого количества выходов, протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки входящих, протокол охраны от воров предусматривает затруднение выхода. Поэтому в торговых центрах закрыты лишние с точки зрения безопасности входы-выходы.
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Кроме того, для привлечения потока покупателей в ТЦ часто меняют интерьер, для обновления которого используют дешевые пожароопасные материалы.
«Это склады с порохом, в которых людей — как сельди в бочке. Для того, чтобы люди могли безопасно находиться в таких местах, они должны быть подготовлены, обучены, внутренне сконцентрированы — как на опасном производстве. Но тут-то все дело в том, что вам продают релакс, развлечение, расслабленность, комфорт», — резюмирует Ревзин.
Критик предложил запретить возведение ТЦ в городах, приведя в пример Германию и Италию, где моллы строят вне населенных пунктов, что позволяет избежать чрезмерной концентрации людей и обеспечивает безопасность посетителей торговых центров.
«Я понимаю, что закрыть их невозможно. Но давайте теперь запретим новое их строительство в городах — только в поле далеко от города. И давайте запретим располагать там детские центры. Это устройства для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности. И это душегубки», — заключил архитектор.
Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок.
Главный госинспектор по пожарному надзору МЧС РФ Ринат Еникеев заявил, что торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования с ведомством.
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