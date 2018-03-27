Известный архитектурный критик Ревзин призвал запретить строительство торговых центров в черте города

Архитектурный критик и журналист Григорий Ревзин объяснил, чем потенциально опасны все торгово-развлекательные центры

Ревзин опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором рассказал, что вышел из состава градостроительного совета Москвы, потому что там все время приходилось согласовывать торговые центры, при этом архитекторы понимали, что моллы — это зло, но за ним стоят большие финансовые интересы. По словам архитектора, формат ТЦ предполагает создание потока семейного посещения, который отделяет детей от родителей: взрослый может на несколько часов оставить ребенка в комнате анимации, в кинотеатре или на катке и отправиться за покупками.

Ревзин объясняет, что торговые центры прикладывают все усилия, чтобы увеличить поток людей, который в идеале должен быть интенсивным как в метро в час пик или в аэропорту. При этом нужно, чтобы люди передвигались неорганизованно. «С точки зрения торговли важно, чтобы выходы были не на виду, чтобы пока ты не прошел весь этаж, выйти было нельзя — там все рассчитано на замедление движения и увеличение пребывания», — пишет критик. На территории ТЦ пересекаются три протокола: противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и большого количества выходов, протокол антитеррористической безопасности требует затруднения входа и проверки входящих, протокол охраны от воров предусматривает затруднение выхода. Поэтому в торговых центрах закрыты лишние с точки зрения безопасности входы-выходы.

Кроме того, для привлечения потока покупателей в ТЦ часто меняют интерьер, для обновления которого используют дешевые пожароопасные материалы. «Это склады с порохом, в которых людей — как сельди в бочке. Для того, чтобы люди могли безопасно находиться в таких местах, они должны быть подготовлены, обучены, внутренне сконцентрированы — как на опасном производстве. Но тут-то все дело в том, что вам продают релакс, развлечение, расслабленность, комфорт», — резюмирует Ревзин. Критик предложил запретить возведение ТЦ в городах, приведя в пример Германию и Италию, где моллы строят вне населенных пунктов, что позволяет избежать чрезмерной концентрации людей и обеспечивает безопасность посетителей торговых центров. «Я понимаю, что закрыть их невозможно. Но давайте теперь запретим новое их строительство в городах — только в поле далеко от города. И давайте запретим располагать там детские центры. Это устройства для привлечения дополнительного потока покупателей из родителей, использование детей для коммерческой эффективности. И это душегубки», — заключил архитектор.