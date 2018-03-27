В сгоревшем кемеровском торговом центре пожарная сигнализация не работала с 19 марта
Глава СК Александр Бастрыкин сообщил о неисправности пожарной сигнализации в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
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Он заявил об этом во время совещания, посвященного ликвидации последствий пожара. В совещании участвовал и президент РФ Владимир Путин.
«С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — цитирует Бастрыкина РИА «Новости».
Он добавил, что охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.
«Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.
По данным RT, сотрудник ЧОП, не включивший систему оповещения, уже задержан. Всего в рамках уголовного дела задержали пять человек.
Как сообщали Юга.ру, Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
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