В сгоревшем кемеровском торговом центре пожарная сигнализация не работала с 19 марта

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Глава СК Александр Бастрыкин сообщил о неисправности пожарной сигнализации в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

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Он заявил об этом во время совещания, посвященного ликвидации последствий пожара. В совещании участвовал и президент РФ Владимир Путин.

«С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался», — цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

Он добавил, что охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.

«Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — сказал Бастрыкин.

По данным RT, сотрудник ЧОП, не включивший систему оповещения, уже задержан. Всего в рамках уголовного дела задержали пять человек.

Как сообщали Юга.ру, Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Александр Бастрыкин Пожары

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В сгоревшем кемеровском торговом центре пожарная сигнализация не работала с 19 марта

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