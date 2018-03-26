Пожар в торговом центре в Кемерове. Главное

Юга.ру рассказывают, что известно о пожаре в кемеровском торговом центре, где погибли более 60 человек.

Что произошло Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 12:00 по московскому времени (в 16:00 по местному). Огонь вспыхнул на четвертом этаже комплекса, где расположены детский развлекательный центр, каток и три кинозала. Быстро потушить огонь не удалось — пожар был локализован на площади 1 тыс. 600 кв. метров только через три с половиной часа. Из-за обрушения кровли пожарные не смогли оперативно попасть в кинозалы и оказать помощь людям.

По данным на 12:00 26 марта, число жертв пожара достигло 64 человек. Большинство из них отравились продуктами горения. Сейчас идет разбор завалов торгового центра, который осложнен угрозой обрушения сгоревших конструкций здания. Спасатели продолжают искать пострадавших — они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий. 12 человек доставили в больницы. Еще 36 человек получили помощь амбулаторно. Также во время пожара в контактном зоопарке погибли около 200 животных.

Во время пожара в торговом центре не сработали ни сигнализация, ни автоматическая система пожаротушения. По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС Рината Еникеева, ТРЦ «Зимняя вишня» не прошел пожарную проверку, поскольку является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. «Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — рассказал Еникеев.

Как сообщили власти Кемерова, здание комплекса не подлежит дальнейшей эксплуатации и будет разобрано.

Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Перечислить деньги можно по банковским реквизитам:



Кемеровское региональное отделение

общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор. счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре. Также денежную помощь принимают онлайн на сайте Кемеровского регионального отделения РКК. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону (3842) 75‑04‑76.

Расследование Существует несколько версий причины пожара. Вина подростков. «Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох», — сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

Поджог. Телеграм-канал Mash пишет, что руководство торгового центра считает причиной возгорания поджог, так как у работников ТЦ неоднократно были проблемы с подростками, которые проводили там время.

Дефект электросетей. «Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — рассказал «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона. МЧС предполагает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в механизме детского аттракциона.

Собственную проверку инцидента начала прокуратура. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям 109 (Причинение смерти по неосторожности), 219 (Нарушение требований пожарной безопасности) и 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование будут вести в Главном управлении Следственного комитета России. В рамках уголовного дела следователи задержали и допросили четырех человек. Среди них был арендатор помещения, где находился эпицентр пожара, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.

Реакция Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не прибыл на место происшествия, «чтобы не затруднять спасательную операцию» и чтобы его кортеж не мешал проезду. При этом Тулеев выразил благодарность президенту Владимиру Путину за личный звонок и соболезнования родственникам погибших при пожаре.

«Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность», — сказал Тулеев.

Губернатор сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей из местного бюджета. Затраты на похороны будут профинансированы за счет областных средств. Отдельное решение примут об оказании финансовой помощи пострадавшим.

Путин отправил на место событий главу МЧС Владимира Пучкова, глава правительства Дмитрий Медведев провел экстренные совещания и выслушал доклады руководителей ведомств, для контроля за оказанием помощи пострадавшим в Кемерово прибыла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В Кемеровской области и в ряде других регионов страны запланированы проверки пожарной безопасности. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 марта поручил проверить системы безопасности во всех торговых и торгово-развлекательных центрах Краснодарского края.

По данным «Интерфакса», торговый центр «Зимняя вишня» принадлежит компании «КДВ Групп» российского миллиардера Дениса Штенгелова (бренды «Кириешки», «Три корочки» и другие). Бизнесмен в разговоре с РБК не ответил на вопрос о собственниках ТЦ, но сказал: «Сейчас работаем с органами».