Сгоревший торговый центр в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
«В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — рассказал Еникеев.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что администрация города в 2013 году разрешила преобразовать здание кондитерской фабрики в торговый центр. Он предположил, что процедура прошла с большими нарушениями, в том числе и строительными. По его словам, будет проводиться строительная экспертиза.
«Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались: как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность», — цитирует Бастрыкина ТАСС.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном материале.
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