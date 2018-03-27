Сгоревший торговый центр в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

«В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта», — рассказал Еникеев.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что администрация города в 2013 году разрешила преобразовать здание кондитерской фабрики в торговый центр. Он предположил, что процедура прошла с большими нарушениями, в том числе и строительными. По его словам, будет проводиться строительная экспертиза.

«Мы обязательно разберемся с администрацией, которая санкционировала, все это разрешала. У меня список только арендаторов — 27 разнопрофильных организаций, они, по сути, никем не контролировались: как они торгуют, как они охраняют, как они обеспечивают безопасность», — цитирует Бастрыкина ТАСС.