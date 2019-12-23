Инструменты, которые мы заслужили. Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу

Предприниматель, блогер и общественный деятель Мирослав Валькович рассуждает о том, чего не хватает в современной господдержке малого бизнеса. Когда я открывал свой бизнес примерно десять лет назад, единственным источником информации для начинающего предпринимателя служили противоречивые обсуждения на интернет-форумах и скудные советы знакомых. Приходилось набивать шишки самому. Я обнаружил, что на Юга.ру появилась серия материалов, посвященных программе поддержки малого и среднего бизнеса на Кубани в рамках проекта «Мой бизнес». Одна из важнейших функций подобных программ поддержки МСП — информирование. Ведь раньше тоже существовали какие-то программы, просто о них знал только узкий круг лиц «из своих». Сейчас я наблюдаю поворот в сторону публичности и продвижения программы (одна шумиха с Илоном Маском чего стоила). Но даже для этих целей простого взаимодействия со СМИ может быть недостаточно.



Если вы когда-нибудь открывали ИП, то, наверное, сталкивались с ситуацией, когда, только выйдя за порог налоговой инспекции со свежим свидетельством, вы сталкивались с бесконечными звонками по телефону от различных банков с предложениями открыть счет. Сталкивались? Так вот, подобные государственные программы должны брать данную методику на вооружение. Как только вы открыли ИП или ООО, вам тут же звонок: «Уважаемый Иван Иваныч! Администрация Краснодарского края поздравляет вас с открытием своего собственного дела. Мы хотим рассказать вам возможностях государственной поддержки и пригласить в наш центр за консультациями...». Вот тогда точно каждый предприниматель узнает и, надеюсь, воспользуется ими. Ну а пока этого нет — пусть хотя бы через СМИ, раньше и этого не было.

Валькович против канатного метро в Краснодаре: «Автобус на веревочке со скоростью велосипедиста и стоимостью проезда 100 рублей»

Вся информация о существующей программе поддержки находится на сайте. Хочу признаться, заявленные на сайте пункты выглядят внушительно. Но давайте пробежимся по некоторыми и проанализируем. Блок «Открывай» — это для тех, кто готов открыть свой бизнес с нуля. Здесь есть и услуги по регистрации, и консультации по налогам и бухгалтерии, и помощь в разработке бизнес-плана и даже создание фирменного стиля и сайта. Все это, конечно, полезные плюшки и реально экономят время и ресурсы при открытии предприятия, поскольку во многих случая молодой предприниматель вынужден на все это тратить огромное количество времени и ресурсов, которых так не хватает на первоначальном этапе. Но все же наиболее ценное в этом блоке — предоставление микрозаймов и коворкинг. Если вы открывали бизнес, то прекрасно знаете, насколько неохотно коммерческие (да и государственные) банки дают кредиты на открытие новых предприятий. Большинство предпринимателей вынуждены выбирать потребительское кредитование с большим процентом. Если краевая власть действительно выделяет средства на стартовый капитал — то это самый значительный вклад в развитие МСП. Хотя пока не понятны четкие условия и критерии отбора. Надеюсь, это не скатится в предоставление субсидий «приближенному кругу лиц».

Что касается коворкинга — судя по фото и описанию, он даст фору многим коммерческим. Но этот центр, к сожалению, слишком мал по отношению к количеству потенциально желающих. Это, в свою очередь, может привести к неестественному отбору, чего хотелось бы избежать и что может дискредитировать саму идею. Такие заведения нужно создавать в каждом крупном городе, округе и районе (кстати, тем самым сокращая издержки, связанные с пробками). Но увы, не все отрасли и профили бизнеса можно вести в рамках коворкинга. Для производств нужны цеха и промышленные кластеры со всей соответствующей инфраструктурой. Пока таких предложений в проекте я не увидел. Следующие блоки для уже действующих предприятий — «Развивай» и «Производи». Тут примерно тот же набор полезных услуг и консультаций, включая и финансовые. Но я хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Можно выстраивать абсолютно любые программы и проекты, но если общая экономическая ситуация в стране нестабильная, то никакого роста и развития малого бизнеса мы не увидим. Предприниматель очень чувствителен к покупательскому спросу. Проще говоря, если нет у людей денег, они при всем желании не смогут покупать у вас продукцию, как бы вы ее ни продвигали. И если мы действительно хотим увидеть результат, то именно спрос мы и должны стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки, повышения оплаты труда и перераспределения бюджетных средств. А единственный на сегодня стабильный потребитель, к сожалению, это само государство. Поэтому оно и должно способствовать сбыту произведенной на Кубани продукции. И тут возможны следующие дополнительные инструменты:

Госзакупки . В отсутствие регионообразующих и военных предприятий государственные закупки могут стать весомым фактором и драйвером развития бизнеса в крае. В свое время США вышли из Великой депрессии благодаря государственным заказам. Например, сегодня по закону у нас существует квота участия в торгах для МСП; возможно, следует такую же квоту установить для местных производителей. Но для этого нужны поправки в федеральное законодательство. Без этих преференций мелкому предпринимателю достаточно тяжело сегодня участвовать на равных в тендерах, и поддержка со стороны была бы актуальна.

. В отсутствие регионообразующих и военных предприятий государственные закупки могут стать весомым фактором и драйвером развития бизнеса в крае. В свое время США вышли из Великой депрессии благодаря государственным заказам. Например, сегодня по закону у нас существует квота участия в торгах для МСП; возможно, следует такую же квоту установить для местных производителей. Но для этого нужны поправки в федеральное законодательство. Без этих преференций мелкому предпринимателю достаточно тяжело сегодня участвовать на равных в тендерах, и поддержка со стороны была бы актуальна. Формирование государственного спроса на наукоемкую и высокотехнологичную продукцию . Например, потребовались датчики подъема уровня воды в горных реках или система контроля перегрузки фур — нужно прежде всего разместить НИОКР у местных разработчиков, и только если они не в состоянии решить задачу — искать на стороне. Наши предприятия смогут не только выполнить данный заказ, но и, используя ту же технологию, продолжить производить продукцию для массового сегмента. Илон Маск (который, кстати, был на форуме данной программы поддержки малого бизнеса) развил SpaceX именно благодаря контрактам с NASA.

. Например, потребовались датчики подъема уровня воды в горных реках или система контроля перегрузки фур — нужно прежде всего разместить НИОКР у местных разработчиков, и только если они не в состоянии решить задачу — искать на стороне. Наши предприятия смогут не только выполнить данный заказ, но и, используя ту же технологию, продолжить производить продукцию для массового сегмента. Илон Маск (который, кстати, был на форуме данной программы поддержки малого бизнеса) развил SpaceX именно благодаря контрактам с NASA. Заготовительные пункты . Если мы говорим о мелком сельскохозяйственном бизнесе и ЛПХ, то такой механизм был бы актуален и предсказуем, особенно в условиях нестабильного рынка. Четкая ценовая политика и госгарантии позволят фермерам с уверенностью смотреть в будущее, а значит — планировать бизнес-процессы на долгосрочный период. В свою очередь государство, соблюдая условия рыночной конкуренции, могло бы уже поставлять данную продукцию либо в ретейл, либо на экспорт, поскольку мелкие предприниматели зачастую не в состоянии решить эти задачи самостоятельно.

. Если мы говорим о мелком сельскохозяйственном бизнесе и ЛПХ, то такой механизм был бы актуален и предсказуем, особенно в условиях нестабильного рынка. Четкая ценовая политика и госгарантии позволят фермерам с уверенностью смотреть в будущее, а значит — планировать бизнес-процессы на долгосрочный период. В свою очередь государство, соблюдая условия рыночной конкуренции, могло бы уже поставлять данную продукцию либо в ретейл, либо на экспорт, поскольку мелкие предприниматели зачастую не в состоянии решить эти задачи самостоятельно. Поддержка в работе с ретейлерами . Малому бизнесу практически невозможно прорваться на полки крупных сетей — а по разным оценкам, на их долю приходится порядка 40-50% рынка. Есть субъективные и объективные факторы, мешающие новым мелким производителям сотрудничать с ретейлерами. Но все это вполне можно решить на федеральном и региональном уровне. При этом многие специалисты говорят, что в ближайшие годы крупные торговые сети будут делать ставку именно на местных производителей.

. Малому бизнесу практически невозможно прорваться на полки крупных сетей — а по разным оценкам, на их долю приходится порядка 40-50% рынка. Есть субъективные и объективные факторы, мешающие новым мелким производителям сотрудничать с ретейлерами. Но все это вполне можно решить на федеральном и региональном уровне. При этом многие специалисты говорят, что в ближайшие годы крупные торговые сети будут делать ставку именно на местных производителей. Создание регионального маркетплейса. По оценкам ВЦИОМ, около 47% покупателей с большей долей вероятности приобретут продукты местных производителей. Если объединить их всех на одной площадке, при этом создать комфортные и современные условия, т.е. создать общий интернет-супермаркет с возможностью заказа, то мы сможем доставлять продукцию не только по всему краю и России, но и даже в другие страны. Потребители и партнеры должны узнать о существовании продукции, произведенной на Кубани, а интернет — отличный инструмент для этого.