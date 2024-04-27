На Эльбрусе откроется сноупарк на высоте 3200 метров

Теперь катание в парке включено в обычный дневной ски-пасс. Спуск к парку от станции «Мир» на высоте 3500 метров. Зона для катания включает трамплины, волны и другие элементы.

«На финишной прямой подготовка двух линий для разного уровня катания. Первая линия — для начинающих. Длина линии 140 м, состоит из трех волн вместе с джиб-секцией. Вторая линия — для совершенствующих и профессионалов. Здесь два трамплина со столами 7 и 8 метров»,

— сообщили в телеграм-канале курорта.

Для подготовки сноупарка организаторы огородили территорию в 2 тыс. кв. метров, перенесли и уплотнили 30 тыс. кубометров снега, а также подняли на высоту более тонны оборудования.