На Эльбрусе откроется сноупарк на высоте 3200 метров

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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  • Вид на гору Эльбрус © фото Марии Карагёзовой
    Вид на гору Эльбрус © фото Марии Карагёзовой

На Эльбрусе 27 апреля откроется сноупарк

Теперь катание в парке включено в обычный дневной ски-пасс. Спуск к парку от станции «Мир» на высоте 3500 метров. Зона для катания включает трамплины, волны и другие элементы.

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«На финишной прямой подготовка двух линий для разного уровня катания. Первая линия — для начинающих. Длина линии 140 м, состоит из трех волн вместе с джиб-секцией. Вторая линия — для совершенствующих и профессионалов. Здесь два трамплина со столами 7 и 8 метров»,
сообщили в телеграм-канале курорта.

Для подготовки сноупарка организаторы огородили территорию в 2 тыс. кв. метров, перенесли и уплотнили 30 тыс. кубометров снега, а также подняли на высоту более тонны оборудования.

Как писали Юга.ру, первая высокогорная площадка для регистрации брака открылась на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Её установили на высоте более 2,5 тыс. метров. 

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На Эльбрусе откроется сноупарк на высоте 3200 метров

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