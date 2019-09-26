Госзакупки для новичков: пять примеров недорогих госконтрактов

В 2018 году в России было заключено почти 3,5 млн госконтрактов на сумму более 6,6 трлн рублей. Такие внушительные цифры могут создать впечатление, что госзакупки — это всегда большие вложения, но среди них есть и контракты стоимостью до 100 рублей.

Если вы хотите попробовать себя в госзакупках, но не решаетесь сразу браться за крупный контракт, предлагаем для начала выбрать вариант с относительно небольшой ценой. Вместе с сервисом Fintender.ru Юга.ру выбрали пять примеров контрактов стоимостью до 50 тыс. рублей. Взявшись за исполнение подобного контракта, вы успеете понять, как работает система госзакупок, а при желании — практически не использовать собственные средства.

Fintender.ru — это онлайн-сервис Совкомбанка, где участники закупок и сопровождающие их агенты могут оформить необходимые финансовые продукты. Это банковские гарантии и кредиты на исполнение контракта и участие в закупках. В ближайшее время на сервисе появится онлайн-кредит на пополнение оборотных средств.

[Ниже перечислены примеры реальных контрактов стоимостью до 50 тыс. рублей, на них поставщики могут быть уже найдены. Чтобы посмотреть актуальные для Краснодарского края контракты с такой же стоимостью, нужно настроить параметры цены контракта и субъекта РФ в поиске на сайте zakupki.gov.ru — Юга.ру]

1. Закупить овощи для дома ребенка в Сочи Стоимость контракта: 26099 рублей Дому ребенка требуются овощи для столовой — по 50 кг капусты, кабачков, лука. Если у вас есть своя ферма или же вы знаете фермеров, у которых можно закупить необходимое количество продуктов, почему бы не попробовать. Количество овощей небольшое, и найти поставщика будет несложно, осталось только оплатить покупку. Чтобы не вкладывать свои деньги, можно взять кредит на исполнение контракта с помощью сервиса Fintender.ru.

Как получить кредит на исполнение контракта?



— на сайте ЕИС подайте заявку на участие в конкурсе и дождитесь объявления результатов. Для оформления заявки на кредит вам понадобится номер договора, заключенного с заказчиком, который признал вас победителем;

— на сайте Fintender.ru подайте заявку на открытие кредитной линии (вам понадобятся качественные фото или сканы требуемых документов, также для банка важна прозрачная отчетность);

— откройте расчетный счет (если у вас его нет, заявку на открытие счета можно также подать на сайте);

— оплатите единоразовую комиссию за открытие кредитной линии (рассчитывается индивидуально);

— позаботьтесь о ежемесячной оплате процентов по кредиту;

— получите деньги от банка на расчетный счет.



График погашения кредита обсуждается индивидуально. Процент по кредиту также рассчитывается индивидуально, средняя ставка по кредитам на исполнение контракта — 5,2%.

2. Изготовить полиграфическую продукцию для районной администрации Стоимость контракта: 40000 рублей Администрации Абинского района нужно напечатать листовки, баннеры, указатели о запрете купания, изготовить металлические таблички с надписями. Этот вариант подойдет тем, у кого есть необходимое оборудование. А кредитные средства могут пригодиться для закупки краски и других необходимых материалов. 3. Обеспечить санаторий москитными сетками Стоимость контракта: 46543 рубля Санаторию им. Дзержинского в Сочи и двум его филиалам — «Горный Воздух» и «Солнечный» — требуется более 30 москитных сеток разных размеров. Их нужно поставить и установить. Воспользовавшись кредитом на исполнение контракта, вы не потратите оборотные средства и из тех же денег сможете оплатить работу сотрудников, которые выполнят работы по транспортировке и установке.

Также на Fintender.ru можно оформить банковскую гарантию на участие в закупках. Она поможет избежать заморозки крупной суммы ваших средств на долгий срок, когда требуется финансовое обеспечение контракта.

4. Закупить строительные материалы для кинологической службы Стоимость контракта: 50000 рублей Войсковая часть в Сочи строит кинологический городок. Для этого необходимы цемент, песок, щебень, брусья, доски и прочие стройматериалы. Если вы заняты в строительном бизнесе и знаете хорошего поставщика либо сами им являетесь, кредит на исполнение контракта позволит вам не тратить оборотные средства и заключить выгодную сделку. 5. Обеспечить здание администрации новыми кондиционерами и демонтировать старые Стоимость контракта: 41000 рублей Администрации Новороссийска потребовалось обновить пару сплит-систем. Помимо поставки нужно будет демонтировать старые. С последним знающий специалист справится легко, а вот на сами кондиционеры можно не тратиться и взять кредит под выгодный процент.

Владислав Монов старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка