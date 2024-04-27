4 из 10 жителей Краснодара планируют шашлыки на майских. Опрос также показал любимые виды мяса и средний чек

Опрос среди краснодарцев провел сервис SuperJob в период с 18 по 24 апреля 2024 года. Исследование показало, что 3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки. 5% респондентов приглашены к родственникам и друзьям, 6% — посетят несколько застолий, 12% — не определились с планами, а 47% — не собираются на шашлыки.

Эксперты заявили, что жарить мясо на майские праздники запланировали 46% мужчин и 35% женщин. При этом устраивать шашлыки чаще собираются краснодарцы от 35 до 44 лет.



Эксперты выяснили, что самый популярный вид мяса для шашлыков у жителей столицы Кубани — свинина. Из нее планируют жарить шашлык 46% опрошенных. При этом каждый четвертый респондент планирует использовать ассорти из разных видов мяса. Курицу предпочитает каждый девятый опрошенный. 6% планируют жарить шашлык из баранины и говядины, а 5% — из индейки.

Средний расход на организацию майских шашлыков (с учетом мяса, овощей, напитков и проч.) составил 2400 рублей на человека.