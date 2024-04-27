В Новороссийске пройдут два забега — пасхальный и холостяцкий

Краснодарский край

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  • © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com
    © Фото Drazen Zigic, ru.freepik.com

Забеги пройдут 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» (6+)

В администрации Новороссийска сообщили, что 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» пройдут два забега. Первый — для холостяков и холостячек — подойдет подготовленным спортсменам. В марафоне также примут участие футболисты клуба «Черноморец». Забег в честь Пасхи — любительский, пробежать смогут даже дети. 

  • © Фото: vk.com/chateaupinotofficial
    © Фото: vk.com/chateaupinotofficial

Также в программе:

  • освящение куличей;
  • ярмарка и фуд-корты;
  • диджей-сеты и концерт группы One More Band;
  • фотозона и детская анимация;
  • праздничная лотерея.

Для участия в забегах необходима регистрация. Начало в 12:00 в агротуристическом комплексе «Шато Пино», который находится в селе Федотовка на улице Ипполита Кулешевича д.1 к 5. 

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