В Новороссийске пройдут два забега — пасхальный и холостяцкий
Забеги пройдут 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» (6+)
В администрации Новороссийска сообщили, что 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» пройдут два забега. Первый — для холостяков и холостячек — подойдет подготовленным спортсменам. В марафоне также примут участие футболисты клуба «Черноморец». Забег в честь Пасхи — любительский, пробежать смогут даже дети.
Также в программе:
- освящение куличей;
- ярмарка и фуд-корты;
- диджей-сеты и концерт группы One More Band;
- фотозона и детская анимация;
- праздничная лотерея.
Для участия в забегах необходима регистрация. Начало в 12:00 в агротуристическом комплексе «Шато Пино», который находится в селе Федотовка на улице Ипполита Кулешевича д.1 к 5.
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