В Новороссийске пройдут два забега — пасхальный и холостяцкий

Забеги пройдут 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» (6+)

В администрации Новороссийска сообщили, что 5 мая в агротуристическом комплексе «Шато Пино» пройдут два забега. Первый — для холостяков и холостячек — подойдет подготовленным спортсменам. В марафоне также примут участие футболисты клуба «Черноморец». Забег в честь Пасхи — любительский, пробежать смогут даже дети.

Также в программе: освящение куличей;

ярмарка и фуд-корты;

диджей-сеты и концерт группы One More Band;

фотозона и детская анимация;

праздничная лотерея. Для участия в забегах необходима регистрация. Начало в 12:00 в агротуристическом комплексе «Шато Пино», который находится в селе Федотовка на улице Ипполита Кулешевича д.1 к 5.