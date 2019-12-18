Не дают кредит на бизнес? Поможет гарантийная поддержка государства
Для тех, кто развивает малый и средний бизнес, существуют различные программы поддержки предпринимательства, в том числе госгарантия. Юга.ру объясняют, что это такое, в каких ситуациях она нужна, кто выдает гарантию и как ее получить.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
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Что такое гарантийная поддержка предпринимательства?
Это одна из наиболее действенных мер поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволяет предпринимателям быть благонадежными в глазах банкиров. К коммерсантам часто относятся с подозрением, поскольку есть риски провала, а значит, вернуть вложенные средства будет сложно.
Вероятность одобрения кредита увеличивается, если у заемщика есть имущество, под залог которого можно взять деньги. Однако порой у бизнесменов возникают с этим трудности. Если собственное дело подходит под определенные критерии, то государство может стать поручителем для кредита или гарантом.
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Кто выдает гарантию?
Национальная трехуровневая гарантийная система, появившаяся в 2014 году. Включает в себя АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и региональные организации. Первая выдает гарантии на кредиты от 100 млн рублей, вторая — от 25 до 100 млн рублей. Региональные представители могут стать поручителями при займах до 25 млн рублей. Список всех аккредитованных организаций можно найти по ссылке.
На Кубани национальную систему представляет «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». С 2009 года за поддержкой в фонд обратились 470 компаний. Общая сумма выданных кредитов превысила 8,3 млрд рублей.
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Кто может рассчитывать на гарантийную поддержку?
Практически любой предприниматель, однако есть несколько условий:
— бизнес должен быть зарегистрирован в РФ;
— заемщик внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (годовая выручка не превышает 2 млрд рублей, а число работников — до 250 человек);
— отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам (налоги, сборы и тому подобное) более 50 тыс. рублей;
— отсутствие отрицательной кредитной истории с госгарантией;
— не применяются процедуры несостоятельности (предприятие не банкрот).
При этом на поддержку государства не стоит рассчитывать представителям игорного бизнеса, кредитным и страховым организациям, инвестиционным и негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, участникам фондового рынка, табачным, алкогольным и автомобильным предприятиям, тем, кто добывает или продает полезные ископаемые.
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На что можно взять кредит под гарантию?Средства обычно выдают на решение конкретных задач. Это может быть развитие бизнеса: покупка нового оборудования, помещения (в том числе ремонт) или транспортной базы, ребрендинг, рекламная и пиар-кампания. Можно взять кредит на увеличение оборота или расширение ассортимента — полученные средства будут направлены на закупку сырья или готовой продукции.
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Как получить гарантийную поддержку?
Схема предоставления госгарантии предполагает несколько шагов:
— на сайте регионального фонда, отвечающего за программу, заемщик выбирает банк, с которым заключено соглашение о сотрудничестве;
— оформляет и подает в банк заявку с необходимым пакетом документов;
— банк анализирует предоставленные документы и оценивает финансовое состояние предприятия. Если ответ положительный, банк связывается с региональным представителем гарантийной системы и отправляет заявку на предоставление поручительства;
— в течение трех-пяти рабочих дней фонд принимает итоговое решение;
— в случае положительного решения заключается трехсторонний договор поручительства фонда.
За гарантию заемщику придется заплатить фонду единовременное вознаграждение. Сумма варьируется от 0,5 до 3% годовых от суммы поручительства.
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Какие документы нужны, чтобы получить гарантийную поддержку?
Стандартный пакет документов для банка включает в себя:
— кредитную заявку;
— анкету;
— копии паспортов заемщика и соучредителей предприятия;
— оригинал документов на бизнес;
— свидетельство о регистрации права собственности на помещение или договор его аренды (субаренды);
— финансовую или налоговую отчетность;
— справку из налоговой службы об отсутствии долгов.
Следует помнить, что каждый банк может запросить дополнительные документы.
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Что делать, когда заявка одобрена?Выделенные средства нужно потратить на указанные в заявке цели, поскольку банк в любой момент может попросить предоставить отчет. Если деньги пойдут на что-то другое, банк может потребовать досрочно вернуть кредит.
В Краснодарском крае получить бесплатную консультацию по программе государственной гарантийной поддержки можно в Центре поддержки предпринимательства. Он находится по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6. Также консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 707-07-11.
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