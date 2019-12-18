Не дают кредит на бизнес? Поможет гарантийная поддержка государства

Для тех, кто развивает малый и средний бизнес, существуют различные программы поддержки предпринимательства, в том числе госгарантия. Юга.ру объясняют, что это такое, в каких ситуациях она нужна, кто выдает гарантию и как ее получить.

Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».



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