«Большие выходные»: Абрау-Дюрсо откроет курортный сезон

Праздничные события в честь открытия курорта «Абрау-Дюрсо» пройдут с 30 апреля по 1 мая (0+)

Гостей курорта ждут музыкальная программа, активности для детей и взрослых, запуск шоу фонтанов на озере Абрау. Основные события пройдут в амфитеатре в арт-парке. В программе: выступление танцовщиц фламенко;

духовое шоу Brass Band;

барабанный перформанс;

концерты фолк-коллектива и кавер-групп;

мексиканская фиеста;

файер-шоу от театра огня «Калипсо».

Маленьких гостей ожидает шоу «Каникулы в Зазеркалье» с Алисой и Безумным Шляпником и представление «Монстры на каникулах». Завершит «Большие выходные» запуск светозвукового шоу фонтанов на озере Абрау.