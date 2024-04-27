«Большие выходные»: Абрау-Дюрсо откроет курортный сезон
Праздничные события в честь открытия курорта «Абрау-Дюрсо» пройдут с 30 апреля по 1 мая (0+)
Гостей курорта ждут музыкальная программа, активности для детей и взрослых, запуск шоу фонтанов на озере Абрау. Основные события пройдут в амфитеатре в арт-парке.
В программе:
- выступление танцовщиц фламенко;
- духовое шоу Brass Band;
- барабанный перформанс;
- концерты фолк-коллектива и кавер-групп;
- мексиканская фиеста;
- файер-шоу от театра огня «Калипсо».
Маленьких гостей ожидает шоу «Каникулы в Зазеркалье» с Алисой и Безумным Шляпником и представление «Монстры на каникулах».
Завершит «Большие выходные» запуск светозвукового шоу фонтанов на озере Абрау.
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