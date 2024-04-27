«Большие выходные»: Абрау-Дюрсо откроет курортный сезон

Краснодарский край

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  • © Фото: vk.com/visitabrau
    © Фото: vk.com/visitabrau

Праздничные события в честь открытия курорта «Абрау-Дюрсо» пройдут с 30 апреля по 1 мая (0+)

Гостей курорта ждут музыкальная программа, активности для детей и взрослых, запуск шоу фонтанов на озере Абрау. Основные события пройдут в амфитеатре в арт-парке. 

В программе:

  • выступление танцовщиц фламенко;
  • духовое шоу Brass Band;
  • барабанный перформанс;
  • концерты фолк-коллектива и кавер-групп;
  • мексиканская фиеста;
  • файер-шоу от театра огня «Калипсо».
  • © Фото: t.me/visitabrau/996
    © Фото: t.me/visitabrau/996

Маленьких гостей ожидает шоу «Каникулы в Зазеркалье» с Алисой и Безумным Шляпником и представление «Монстры на каникулах».

Завершит «Большие выходные» запуск светозвукового шоу фонтанов на озере Абрау.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа.

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Новороссийск путешествия

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