В Новороссийске хотят снести старинный дом и построить на его месте гостиницу

Общественники Новороссийска возмутились намерениям арендатора земли снести исторический объект и построить на его месте гостиницу

Речь об участке под кадастровым номером 23:47:0209026:366 по улице Волочаевской, 14А. На нем расположена дача Еромоловой, построенная на рубеже XIX-XX веков. «Последней владелицей дачи была княгиня Варвара Клавдиевна Урусова (в девичестве Ермолова) — внучка прославленного генерала, участника Отечественной 1812 года и Кавказской войны Алексея Петровича Ермолова. Он умер в 1861 году в Орле. Этот участок под дачу приобрели уже внуки Ермолова в конце ХIХ или начале ХХ века. Но это никак не умаляет важности этого объекта», — рассказал в видеосюжете местный краевед Игорь Гусенин.

Земельный участок под дачей площадью 895 квадратных метров находится в муниципальной собственности. На нем расположены два капитальных строения, включая историческое здание. Они находятся в аренде у ООО «Издательство Эталон» до 1 июня 2026 года. На публичных слушаниях, которые прошли 24 апреля в Новороссийске, директор компании заявил, что здание «не историческое и лежит в руинах».

«Собственнику откажут в предоставлении вида разрешенного использования. Но это здание отсутствует в перечне объектов культурного наследия, его необходимо туда добавить. Иначе придется постоянно бороться за его сохранение», — прокомментировала «Нашей газете» главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко. Общественники намерены выяснить, почему здание было исключено из реестра, и вернуть его туда.