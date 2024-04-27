В центре Краснодара на два дня перекроют два квартала
Власти Краснодара рассказали об ограничениях движения на улице Орджоникидзе
Ограничения введут на участке по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной на время проведения мероприятия в театре «Премьера». Они будут действовать с 06:00 29 и 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Для стоянки автомобилей участников и гостей мероприятия от транспорта освободят участки на улицах:
- Орджоникидзе от Красноармейской до Красной с 22:00 28 апреля до окончания мероприятия;
- Ленина и Орджоникидзе от Красноармейской до Красной с 22:00 29 апреля до окончания мероприятия.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.
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