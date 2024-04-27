В центре Краснодара на два дня перекроют два квартала

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали об ограничениях движения на улице Орджоникидзе

Ограничения введут на участке по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной на время проведения мероприятия в театре «Премьера». Они будут действовать с 06:00 29 и 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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Для стоянки автомобилей участников и гостей мероприятия от транспорта освободят участки на улицах:

  • Орджоникидзе от Красноармейской до Красной с 22:00 28 апреля до окончания мероприятия;
  • Ленина и Орджоникидзе от Красноармейской до Красной с 22:00 29 апреля до окончания мероприятия.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Напомним, что в горах Сочи ограничат движение транспорта на время проведения велогонки.

Как писали ранее Юга.ру, грузовикам запретят ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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