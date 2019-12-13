Зачем нужен бизнес-план и как его правильно составить

Что такое бизнес-план и каким он бывает Бизнес-план — документ, который описывает основные характеристики будущего проекта. Он должен ответить сразу на несколько вопросов: возможно ли реализовать проект, сколько на него потребуется времени и средств, окупится ли он и будет ли приносить стабильный доход. Создать бизнес-план — значит проверить разумность и реальность своих идей. Его делают для внутреннего и внешнего пользования, он бывает простым (или одностраничным) и подробным. Первый чаще используется для утверждения проекта с руководителем или партнером или же как краткое описание идеи. Подробный включает в себя многочисленные расчеты и анализ.

Зачем нужен бизнес-план и для кого его создают Основная цель создания бизнес-плана — оценить перспективы проекта и уже на первоначальном этапе обнаружить подводные камни, с которыми предстоит столкнуться и которые могут помешать реализации задуманного. Документ создают для внутреннего и внешнего пользования. В первом случае он нужен в первую очередь как инструмент управления. В нем важно описать все сильные и слабые стороны предприятия и перспективы развития идеи. Ознакомиться с ним полезно единомышленникам, которые должны четко понимать цели и задачи проекта и решить, как внести вклад в его реализацию. Внутренний бизнес-план помогает оценить затраты на проект и необходимость привлечения средств извне. Для тех, кто даст эти самые средства или окажет какую-то другую поддержку, и нужен внешний бизнес-план. Он определяет срок окупаемости и потенциальную прибыльность проекта, а также отвечает на главный для инвестора или партнера вопрос: стоит ли вкладываться в проект? Хорошо составленный и всесторонне продуманный бизнес-план — основа для сделки.

Структура и содержание бизнес-плана Документ нужно составлять таким образом, чтобы в нем можно было легко отыскать интересующую информацию. После титульных страниц нужно содержание с разделением на главы: не каждый предполагаемый инвестор, партнер или сотрудник захочет досконально разбираться во всех подробностях вашего проекта. В состав стандартного бизнес-плана обычно входят следующие разделы: — резюме, в основе которого четкие цифры и данные. Цель — дать представление о проекте и заинтересовать; — описание продукции или услуги. Включает основные характеристики, показывает уникальность и отличие от конкурентов; — анализ рынка. Планируемый объем продаж, каналы сбыта, уровень конкуренции; — план маркетинга. Здесь должна быть информация о стратегии продвижения товара или услуги, системе ценообразования, схеме распространения, методах стимулирования продаж; — план производства. Каким образом будет организован процесс — от закупки сырья до выпуска готовой продукции; — организационный план. Подробное описание всех структур предприятия и их взаимодействия между собой; — финансовый план. Следует указать бюджет доходов и расходов, график финансирования проекта и расчет основных показателей эффективности; — риски — в чем они заключаются и как их минимизировать.

Как правильно составить бизнес-план Разработка бизнес-плана — процесс, который займет время, и к этому надо подойти со всей ответственностью. После предоставления подробной информации о компании, ее структуре и миссии составителю нужно указать основные характеристики и уникальность продукции или услуги. Следующий шаг: проанализировать рынок, определить конкурентную способность товара или услуги, а затем ответить самому себе на вопросы: кто, почему, за какую цену и какими объемами будет покупать товар или использовать услугу. Затем предстоит изучить возможные способы производства продукции или предоставления услуги. Также нужно предложить методы реализации и привлечения аудитории. В финансовый раздел стоит включить план доходов и расходов, причем желательно на несколько лет вперед; анализ безубыточности; систему налоговых выплат. Здесь же нужно рассмотреть риски и предложить алгоритмы их решения. Используйте таблицы, диаграммы и графики, подробно отражающие все расчеты, — они способствуют более полному восприятию информации.

Кто может помочь в составлении бизнес-плана Сделать бизнес-план можно самостоятельно, но для этого нужны обширные знания в разных областях предпринимательства. Можно пригласить консультанта, только в этом случае не стоит полностью отдавать ему бразды правления и ждать готового результата. Вместе с ним нужно вникать во все цифры, графики, таблицы и выводы. Если у вас не будет представления о том, что написано в документе, вы не сможете ответить на вопросы инвесторов и партнеров. А ведь бизнес-план отражает степень вашей компетентности — это та самая одежка, по которой встречают. В Краснодарском крае бесплатную помощь в составлении бизнес-плана можно получить, оставив заявку на официальном портале МСП на Кубани «Малый бизнес Кубани». Получить бесплатную консультацию можно также по телефону горячей линии Центра поддержки предпринимательства — 8 (800) 707-07-11.