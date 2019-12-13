Зачем нужен бизнес-план и как его правильно составить
Если вы решили стать предпринимателем, скорее всего, вам не обойтись без бизнес-плана — документа, в котором подробно описана идея и, главное, раскрыта целесообразность ее реализации.
Юга.ру объясняют, для чего составляют бизнес-план и как правильно это сделать.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес». Читайте также цикл интервью с амбассадорами проекта и материалы о том, как открыть ИП и сколько это стоит, как открыть ООО и кто поможет бесплатно с этим разобраться.
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Что такое бизнес-план и каким он бывает
Бизнес-план — документ, который описывает основные характеристики будущего проекта. Он должен ответить сразу на несколько вопросов: возможно ли реализовать проект, сколько на него потребуется времени и средств, окупится ли он и будет ли приносить стабильный доход.
Создать бизнес-план — значит проверить разумность и реальность своих идей. Его делают для внутреннего и внешнего пользования, он бывает простым (или одностраничным) и подробным. Первый чаще используется для утверждения проекта с руководителем или партнером или же как краткое описание идеи. Подробный включает в себя многочисленные расчеты и анализ.
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Зачем нужен бизнес-план и для кого его создают
Основная цель создания бизнес-плана — оценить перспективы проекта и уже на первоначальном этапе обнаружить подводные камни, с которыми предстоит столкнуться и которые могут помешать реализации задуманного.
Документ создают для внутреннего и внешнего пользования. В первом случае он нужен в первую очередь как инструмент управления. В нем важно описать все сильные и слабые стороны предприятия и перспективы развития идеи. Ознакомиться с ним полезно единомышленникам, которые должны четко понимать цели и задачи проекта и решить, как внести вклад в его реализацию. Внутренний бизнес-план помогает оценить затраты на проект и необходимость привлечения средств извне.
Для тех, кто даст эти самые средства или окажет какую-то другую поддержку, и нужен внешний бизнес-план. Он определяет срок окупаемости и потенциальную прибыльность проекта, а также отвечает на главный для инвестора или партнера вопрос: стоит ли вкладываться в проект? Хорошо составленный и всесторонне продуманный бизнес-план — основа для сделки.
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Структура и содержание бизнес-плана
Документ нужно составлять таким образом, чтобы в нем можно было легко отыскать интересующую информацию. После титульных страниц нужно содержание с разделением на главы: не каждый предполагаемый инвестор, партнер или сотрудник захочет досконально разбираться во всех подробностях вашего проекта.
В состав стандартного бизнес-плана обычно входят следующие разделы:
— резюме, в основе которого четкие цифры и данные. Цель — дать представление о проекте и заинтересовать;
— описание продукции или услуги. Включает основные характеристики, показывает уникальность и отличие от конкурентов;
— анализ рынка. Планируемый объем продаж, каналы сбыта, уровень конкуренции;
— план маркетинга. Здесь должна быть информация о стратегии продвижения товара или услуги, системе ценообразования, схеме распространения, методах стимулирования продаж;
— план производства. Каким образом будет организован процесс — от закупки сырья до выпуска готовой продукции;
— организационный план. Подробное описание всех структур предприятия и их взаимодействия между собой;
— финансовый план. Следует указать бюджет доходов и расходов, график финансирования проекта и расчет основных показателей эффективности;
— риски — в чем они заключаются и как их минимизировать.
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Как правильно составить бизнес-план
Разработка бизнес-плана — процесс, который займет время, и к этому надо подойти со всей ответственностью. После предоставления подробной информации о компании, ее структуре и миссии составителю нужно указать основные характеристики и уникальность продукции или услуги.
Следующий шаг: проанализировать рынок, определить конкурентную способность товара или услуги, а затем ответить самому себе на вопросы: кто, почему, за какую цену и какими объемами будет покупать товар или использовать услугу.
Затем предстоит изучить возможные способы производства продукции или предоставления услуги. Также нужно предложить методы реализации и привлечения аудитории.
В финансовый раздел стоит включить план доходов и расходов, причем желательно на несколько лет вперед; анализ безубыточности; систему налоговых выплат. Здесь же нужно рассмотреть риски и предложить алгоритмы их решения. Используйте таблицы, диаграммы и графики, подробно отражающие все расчеты, — они способствуют более полному восприятию информации.
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Кто может помочь в составлении бизнес-плана
Сделать бизнес-план можно самостоятельно, но для этого нужны обширные знания в разных областях предпринимательства. Можно пригласить консультанта, только в этом случае не стоит полностью отдавать ему бразды правления и ждать готового результата. Вместе с ним нужно вникать во все цифры, графики, таблицы и выводы. Если у вас не будет представления о том, что написано в документе, вы не сможете ответить на вопросы инвесторов и партнеров. А ведь бизнес-план отражает степень вашей компетентности — это та самая одежка, по которой встречают.
В Краснодарском крае бесплатную помощь в составлении бизнес-плана можно получить, оставив заявку на официальном портале МСП на Кубани «Малый бизнес Кубани». Получить бесплатную консультацию можно также по телефону горячей линии Центра поддержки предпринимательства — 8 (800) 707-07-11.
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Как потом применять бизнес-план
Разослать его потенциальным инвесторам, обратиться к ресурсам, которые занимаются стартапами. Еще один способ реализовать свою идею — запустить краудфандинговую кампанию.
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