Выйти на экспорт — реально. 5 вопросов о том, с чего начать и где получить поддержку

Выход на зарубежные рынки для предпринимателей всегда шанс вырасти и значительно увеличить прибыль. Все возможности для этого шага готово предоставить государство, заинтересованное в наращивании оборотов экспорта.

Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» доля экспорта продукции и услуг в ВВП должна достигнуть 20% к 2024 году, а доля малых предприятий-экспортеров вырасти с 8,6 до 10%.

Поэтому государство готово за свой счет представлять предпринимателей на зарубежных выставках, переводить их сайты, искать заинтересованных партнеров, помогать финансово и так далее. В Краснодарском крае поддержку потенциальным и действующим экспортерам с 2011 года оказывает Центр координации поддержки экспорта. Рассмотрим, кто и какие услуги может там получить абсолютно бесплатно.