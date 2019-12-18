Выйти на экспорт — реально. 5 вопросов о том, с чего начать и где получить поддержку
Выход на зарубежные рынки для предпринимателей всегда шанс вырасти и значительно увеличить прибыль. Все возможности для этого шага готово предоставить государство, заинтересованное в наращивании оборотов экспорта.
Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» доля экспорта продукции и услуг в ВВП должна достигнуть 20% к 2024 году, а доля малых предприятий-экспортеров вырасти с 8,6 до 10%.
Поэтому государство готово за свой счет представлять предпринимателей на зарубежных выставках, переводить их сайты, искать заинтересованных партнеров, помогать финансово и так далее. В Краснодарском крае поддержку потенциальным и действующим экспортерам с 2011 года оказывает Центр координации поддержки экспорта. Рассмотрим, кто и какие услуги может там получить абсолютно бесплатно.
Материал входит в серию статей для начинающих предпринимателей в рамках проекта «Мой бизнес».
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Кто может получить помощь по выходу на экспорт?Господдержку в Краснодарском крае — как консультации, так и реальную помощь — могут получить предприниматели, зарегистрированные на территории региона и заинтересованные выходом на международный рынок. Вид деятельности не имеет значения, главное — готовность поставлять товары и услуги за границу.
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С чего начать и хватит ли денег?
Для начала стоит изучить, как необходимо подготовиться для ведения внешнеэкономической деятельности. Это может быть получение сертификатов, регистрация товарного знака, подготовка другой документации.
Также обязательно продумать вопросы логистики, ознакомиться с требованиями по таможенному оформлению, страхованию грузов, налогообложению и так далее.
Если вы не уверены в том, что у вас хватает собственных активов для выхода на новые, более высокие мощности, можно рассчитывать на финансовую поддержку государства. Ряд расходов оно готово взять на себя — к примеру, софинансировать до 80% стоимости обязательной при выходе на международные рынки сертификации, софинансировать маркетинговые исследования и т.д.
Консультации по всем этим вопросам можно бесплатно получить в Центре координации поддержки экспорта. Для исчерпывающих ответов в ЦПЭ подготовлено внушительное количество материалов и инструкций.
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Где получить образование, чтобы знать о работе на зарубежных рынках?
Начинающим экспортерам требуется порядка 6-9 месяцев на дополнительное образование, доработку продукта, выстраивание маркетинговой стратегии, контрактации, отмечают в ЦПЭ.
Обучение предпринимателей в системе поддержки экспортеров бесплатное и проходит в центрах поддержки экспорта либо онлайн — в формате вебинаров. Регулярно проходят семинары и курсы, конференции и круглые столы по вопросам ведения ВЭД. Их расписание публикуют на сайте центра.
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Как сделать так, чтобы о тебе узнали, и найти партнеров?
Лучший способ заявить о себе и наладить прямые контакты — участие в выставках и форумах. Они проходят в России и за рубежом. К примеру, из ближайших мероприятий, куда поможет попасть ЦПЭ, — Международная средиземноморская туристическая выставка «IMTM 2020» в Тель-Авиве, Международная выставка продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского Залива «Gulfood 2020» в Дубае, Международная специализированная сельскохозяйственная выставка «AgriTekAstana 2020» в Нурсултане.
Регулярно организуются бизнес-миссии — поездки групп предпринимателей за рубеж для B2B-встреч. Список мероприятий также публикуется на сайте ЦПЭ. Для участия необходимо заполнить заявку.
Отличным инструментом для выхода на экспорт может стать и ваш сайт — ЦПЭ поможет перевести его на иностранные языки для удобства потенциальных партнеров. Это сэкономит предпринимателю до 150 тыс. рублей.
Также ЦПЭ поможет сформировать экспортное предложение, найти партнеров, провести переговоры, провести маркетинговые исследования и проверить деловую репутацию контрагентов.
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Как разобраться в документации на иностранном языке?
В ЦПЭ помогут не только перевести внешнеторговые контракты, но и предоставят переводчика на деловые встречи и переговоры с иностранными партнерами.
Также специалисты центра помогут перевести презентационные и маркетинговые материалы.
С полным перечнем услуг, которые оказывает государство малому бизнесу, можно ознакомиться на сайте mbkuban.ru, в Центре поддержки предпринимательства или в Центре координации поддержки экспорта по адресу: Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6.Также консультацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8(800)707-07-11.
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