Небоскреб без фундамента. Почему новые мусорные заводы не спасут Кубань без раздельного сбора — открытое обращение к губернатору Кондратьеву и его заместителю

Лингвист и автор телеграм-канала «Чисто в Туапсе» Евгения Третьякова рассуждает о режиме повышенной готовности из-за переполненных свалок, протестах против новых полигонов и раздельном сборе — фундаменте, о котором власти снова забыли. Россия — страна грандиозных масштабов и великих достижений. Первый спутник, первый человек в космосе, атомные ледоколы, которые никому в мире и не снились. Великие мы, и равных нам нет. А вот простое — и в этом парадокс — ставит нас в тупик. Мусорная реформа в стране идет уже восьмой год. Казалось бы, что может быть проще: органика — в одно ведро, пластик и стекло — в другое. Но Кубани эта задача оказалась не по силам. Проблема серьезная, настоящая — и до сих пор не решенная. 22 октября губернатор Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности: в десяти муниципалитетах края, в том числе в нашем Туапсинском округе, возникла угроза чрезвычайной ситуации. Причина названа прямо: свободной вместимости на действующих полигонах не осталось, а перенаправить отходы на другие объекты физически невозможно. Другими словами, распоряжение легализовало провал мусорной реформы.

Мусор некуда везти: Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов

Критика в адрес краевого руководства понятна, но обсуждать ее я не буду. Предлагаю сосредоточиться на другом: во всей этой драме, на мой взгляд, есть и хорошее. Честно признать, что полигоны себя исчерпали и мусор везти некуда, — поступок достаточно смелый. Распоряжение губернатора наконец дает нам возможность посмотреть правде в глаза и перестать врать друг другу о масштабах сортировки и переработки. Это хороший момент, чтобы увидеть в признании провала не финал, а честный старт для серьезных перемен. И здесь очень важно не наступить на те же грабли. Что предписывает распоряжение? Краевое министерство ТЭК и ЖКХ должно до 16 ноября представить план: как создавать новые комплексы по обработке отходов и как использовать и реконструировать действующие полигоны. Ответственным за предупреждение чрезвычайной ситуации назначен вице-губернатор Евгений Пергун. Кроме того, документ требует оперативных мер, чтобы не допустить ЧС. Каких именно — не сказано. Главное же упущено: в распоряжении нет ни слова о раздельном сборе отходов. Это стратегическая ошибка, которая снова заведет нас в тупик. Объясню почему.

Контейнеры для сбора мусора © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Чиновники и предприниматели мыслят масштабно: они намерены решить проблему за счет строительства крупных промышленных объектов. Это хорошо. Но крупные комплексы — долгие и дорогие проекты. Землю под них ищут годами, и поиск, как мы видим сегодня, оборачивается открытым противостоянием с жителями. Дефановка в Туапсинском округе, Новороссийск, Белореченск, Армавир, станица Полтавская — повсюду люди не хотят отдавать под мусор землю рядом со своими домами. Они убеждены, что рядом с ними появятся вовсе не высокотехнологичные комплексы по переработке отходов, а самые что ни на есть примитивные полигоны, уродующие пространство. Как и прежние свалки, новые исчерпают себя через несколько лет и оставят нам в наследство выжженную землю и все те же горы мусора. И у людей есть все основания так думать. Мы же видим, что никакого раздельного сбора на местах нет — сортировать отходы предполагается на полигонах. Но качественно разделить мусор, который днями, а то и неделями пролежал в общей огромной массе, практически невозможно. Строить огромные перерабатывающие комплексы без раздельного сбора на местах — все равно что строить небоскреб без фундамента. Пока идет борьба за землю под полигоны и заводы, проходят годы. А мусор мы производим каждый день. Единственный эффективный и достаточно быстрый способ купировать проблему неконтролируемого обращения с отходами — раздельный сбор там, где они образуются, во всех муниципалитетах. Именно он и должен стать главной из тех оперативных мер, о которых говорится в распоряжении губернатора. Да, официально с 1 сентября в крае работает двухпоточная система сбора отходов. Но давайте признаем: это фикция, имитация. Баки наполняются смешанными отходами, несмотря на наклейки. По крайней мере, в Туапсинском округе, где я живу, это именно так. Почему так происходит? Потому что муниципалитеты не воспринимают раздельный сбор всерьез. Нет ни одного муниципального чиновника, который поставил бы себе настоящую цель — создать работающую систему. А нет цели — нет и результата. Поэтому я обращаюсь к вам, Вениамин Иванович Кондратьев, и к вам, Евгений Николаевич Пергун, — как к ключевым фигурам, которые сейчас действительно могут повлиять на ситуацию и улучшить качество жизни людей в Краснодарском крае. В условиях режима повышенной готовности, когда риск чрезвычайной ситуации высок, я очень прошу вас: поставьте перед главами муниципалитетов задачу — вместе с региональными операторами и действующими переработчиками создать и внедрить устойчивую систему раздельного сбора отходов на своих территориях. Нас, жителей, муниципальные чиновники не слышат и не услышат, они будут только отмахиваться — говорю это по личному опыту в Туапсинском округе. А к вам они прислушаются и уж точно не смогут отказать. Почему создавать систему раздельного сбора должны именно муниципалитеты, а не федеральный центр или край? Потому что раздельный сбор требует индивидуального подхода. Система должна выстраиваться там, где живут люди, а не в кабинетах. Чем тщательнее мы разобьем территорию на сектора, тем лучше сможем работать на местах — в ежедневном живом контакте с ТОСами, управляющими компаниями, жителями, детскими садами и школами. Так мы сможем вести информационную работу и создавать инфраструктуру, которая соответствует именно нашим уже сложившимся привычкам. Конечно, одного раздельного сбора недостаточно. Важно выстроить цепочку «раздельный сбор — переработка». Пока строятся крупные промышленные комплексы, в крае уже работают предприниматели, которые занимаются переработкой. Поддержите их, дайте им зеленый свет.

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