Павел Мамаев проходит медосмотр в «Ростове» — СМИ

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Спортивные СМИ 27 сентября сообщили о том, что бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев близок к переходу в «Ростов»

20 сентября «Краснодар» досрочно расторг контракт с полузащитником из-за того, что в октябре 2018 года он вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным попал под следствие за участие в двух драках в центре Москвы. Оба инцидента попали на записи камер видеонаблюдения. Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии.

Сразу после драки «Краснодар» подал в Российский футбольный союз заявление о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий объяснил, что решил прекратить сотрудничество с хавбеком, так как его образ не соответствует поведенческой модели футболиста, о котором дети думают как о кумире. Однако контракт невозможно было расторгнуть, пока спортсмен находился в заключении. 17 сентября полузащитник вышел на свободу по УДО, а через три дня он остался без клуба.

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27 сентября «Спорт-Экспресс» написал, что днем ранее Мамаев приехал в Ростов, чтобы пройти медосмотр в донском клубе. Если результаты окажутся положительными, «Ростов» подпишет контракт с футболистом по схеме 2+1. Об этом же пишет «Чемпионат» и сообщает, что переговоры находятся в завершающей стадии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павел Мамаев близок к переходу в московское «Динамо».

Павел Мамаев ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

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