Алана Мамаева показала отрывок первого интервью с мужем после его выхода из колонии
Жена экс-футболиста «Краснодара» Алана Мамаева 25 сентября показала отрывок из интервью с мужем, которое она записала после его выхода из колонии
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Видео с небольшой частью беседы Алана Мамаева опубликовала в своем инстаграме.
— Ну вот рассказывай, вышел ты из тюрьмы, сел в Gelandewagen, что было дальше? — начала разговор жена футболиста.
— Потом я пересел в Range Rover, — посмеялся Мамаев.
Футболист отметил, что за его супругой «много кто следил». На это она ответила, что к ней вопросов нет.
— Я знаю что-то про тебя, — заинтриговал футболист.
— А я знаю что-то про тебя. Мне пишут люди: «Алан, ты думаешь, он поменялся? Ой, все тоже самое». Вот что ты можешь сказать на это в ответ? — спросила его жена.
Мамаев ответил, что все будет хорошо.
— Логично, я же с тобой, — резюмировала Мамаева.
Ранее жена футболиста сообщила, что сохранила за собой право первой взять интервью у ее мужа после того, как он вышел из колонии. Полная версия интервью выйдет 30 сентября.
Напомним, что в октябре 2018 года на Павла Мамаева, а также игрока «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого завели дело за участие в двух драках в Москве — с водителем ведущей Первого канала, а также с чиновником Минпромторга и его коллегой. Во время следствия футболисты находились в СИЗО. В мае суд приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам колонии, но в сентябре его решили отпустить по УДО. Футболист вышел на свободу 17 сентября, а 20 сентября «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым.
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