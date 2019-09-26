Алана Мамаева показала отрывок первого интервью с мужем после его выхода из колонии

Жена экс-футболиста «Краснодара» Алана Мамаева 25 сентября показала отрывок из интервью с мужем, которое она записала после его выхода из колонии

Видео с небольшой частью беседы Алана Мамаева опубликовала в своем инстаграме.

— Ну вот рассказывай, вышел ты из тюрьмы, сел в Gelandewagen, что было дальше? — начала разговор жена футболиста.

— Потом я пересел в Range Rover, — посмеялся Мамаев.

Футболист отметил, что за его супругой «много кто следил». На это она ответила, что к ней вопросов нет.

— Я знаю что-то про тебя, — заинтриговал футболист.

— А я знаю что-то про тебя. Мне пишут люди: «Алан, ты думаешь, он поменялся? Ой, все тоже самое». Вот что ты можешь сказать на это в ответ? — спросила его жена.

Мамаев ответил, что все будет хорошо.

— Логично, я же с тобой, — резюмировала Мамаева.

Ранее жена футболиста сообщила, что сохранила за собой право первой взять интервью у ее мужа после того, как он вышел из колонии. Полная версия интервью выйдет 30 сентября.