«Быки» просыпаются? Как Мусаеву перезапустить чемпионский «Краснодар»

Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает победу «быков» в Кубке России над «Динамо» и ищет у них чемпионские перспективы. Не выигрывать почти два месяца — наверное, приговор в любом чемпионате. Сложно представить себе, что с такой поступью можно бороться за лидерство. Тем не менее пока отставание «быков» от лидера составляет всего четыре очка. Это вполне можно отыграть. Вопрос лишь в том, вышла ли из «комы» сама команда. В предыдущих колонках мы неоднократно обсуждали кадровую бедность чемпионов России-2025 — и подробно возвращаться к этой теме нет смысла. Ситуация не изменилась. Интереснее другое: сможет ли победа над «Динамо» в Кубке прибавить команде эмоций и заряда? Джон Кордоба ищет повод для оптимизма: «Счастливы за Воробьева, он стремился к этим голам. Он будет больше помогать команде». Вторит колумбийцу и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: «Порадовал Воробьев. Наконец забил два мяча, несмотря на незабитый пенальти. Не все у него получалось в прошлых играх. Сегодня мы увидели того Воробьева, которого мы все знаем».

Следующий матч может оказаться для южан относительно легким — «Родина» находится в фазе перестройки. А вот затем предстоят два матча с московскими клубами — они-то, очевидно, и определят вектор на будущее. При этом состав «Динамо» будет совершенно иным, не «кубковым» (чуть позже поговорим о роли этого турнира в клубной жизни). Главное для «Краснодара» — начать побеждать. Пока команда «стояла на ручнике», вперед устремились не только «Зенит», но и московские клубы. «Спартак» до поры остается позади, но исключительно в силу собственных проблем. С остальными — это уже понятно — шутки плохи. Особенно с «Зенитом», вышедшим на режим «по паре пенальти за матч», да и вообще имеющим наиболее серьезный «боекомплект» в РПЛ. В кубковых матчах «Краснодара» приятное впечатление оставляет совсем юный Ефим Буркин, но рискнет ли Мурад Мусаев доверить ему место в основе и в чемпионате?

© Елена Синеок, ЮГА.ру

Я уже видел похожую ситуацию — с Аланом Дзагоевым. Когда он дебютировал за ЦСКА, ему было всего 17 лет. Тем не менее Валерий Газзаев не побоялся доверить игроку место в основе. И Алан в первом же матче, который начал в стартовом составе, забил гол и отдал две голевые передачи. Быть может, «Краснодару» надо выйти за рамки стереотипов и тоже дать шанс молодому футболисту? Сперцяна уже нет, и неизвестно, когда (и каким?) вернется Кривцов. Раз нет желания покупать кого-то на стороне, почему бы не довериться своим? Дзагоев в итоге стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и девять раз входил в список 33 лучших футболистов страны. Хотя уже после фееричного дебюта при Газзаеве новый тренер ЦСКА Зико отправил его в молодежную команду, и в какой-то момент Алан был на грани ухода из клуба… Возможно, я и преувеличиваю талант Буркина, но, по мне, надо его попробовать не только в Кубке. И «Родина» для этого как раз подойдет…

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