«Быки» просыпаются? Как Мусаеву перезапустить чемпионский «Краснодар»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает победу «быков» в Кубке России над «Динамо» и ищет у них чемпионские перспективы.
Не выигрывать почти два месяца — наверное, приговор в любом чемпионате. Сложно представить себе, что с такой поступью можно бороться за лидерство. Тем не менее пока отставание «быков» от лидера составляет всего четыре очка. Это вполне можно отыграть. Вопрос лишь в том, вышла ли из «комы» сама команда.
В предыдущих колонках мы неоднократно обсуждали кадровую бедность чемпионов России-2025 — и подробно возвращаться к этой теме нет смысла. Ситуация не изменилась. Интереснее другое: сможет ли победа над «Динамо» в Кубке прибавить команде эмоций и заряда? Джон Кордоба ищет повод для оптимизма: «Счастливы за Воробьева, он стремился к этим голам. Он будет больше помогать команде».
Вторит колумбийцу и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: «Порадовал Воробьев. Наконец забил два мяча, несмотря на незабитый пенальти. Не все у него получалось в прошлых играх. Сегодня мы увидели того Воробьева, которого мы все знаем».
Нечемпионская поступь:
Следующий матч может оказаться для южан относительно легким — «Родина» находится в фазе перестройки. А вот затем предстоят два матча с московскими клубами — они-то, очевидно, и определят вектор на будущее. При этом состав «Динамо» будет совершенно иным, не «кубковым» (чуть позже поговорим о роли этого турнира в клубной жизни).
Главное для «Краснодара» — начать побеждать. Пока команда «стояла на ручнике», вперед устремились не только «Зенит», но и московские клубы. «Спартак» до поры остается позади, но исключительно в силу собственных проблем. С остальными — это уже понятно — шутки плохи. Особенно с «Зенитом», вышедшим на режим «по паре пенальти за матч», да и вообще имеющим наиболее серьезный «боекомплект» в РПЛ.
В кубковых матчах «Краснодара» приятное впечатление оставляет совсем юный Ефим Буркин, но рискнет ли Мурад Мусаев доверить ему место в основе и в чемпионате?
Я уже видел похожую ситуацию — с Аланом Дзагоевым. Когда он дебютировал за ЦСКА, ему было всего 17 лет. Тем не менее Валерий Газзаев не побоялся доверить игроку место в основе. И Алан в первом же матче, который начал в стартовом составе, забил гол и отдал две голевые передачи. Быть может, «Краснодару» надо выйти за рамки стереотипов и тоже дать шанс молодому футболисту? Сперцяна уже нет, и неизвестно, когда (и каким?) вернется Кривцов. Раз нет желания покупать кого-то на стороне, почему бы не довериться своим?
Дзагоев в итоге стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и девять раз входил в список 33 лучших футболистов страны. Хотя уже после фееричного дебюта при Газзаеве новый тренер ЦСКА Зико отправил его в молодежную команду, и в какой-то момент Алан был на грани ухода из клуба…
Возможно, я и преувеличиваю талант Буркина, но, по мне, надо его попробовать не только в Кубке. И «Родина» для этого как раз подойдет…
Кризис Кордобы и короткая скамейка:
Есть у Мусаева и еще одна возможность для «переформатирования» — смена игровой схемы. Понятно, что тренеру очень сложно отойти от наработанных «базовых установок». Но тот же Газзаев, в свое время покоривший Европу со схемой 3-5-2 и даже выступавший с докладом на эту тему на семинаре ведущих тренеров континента, отказался от нее и перешел на игру в четыре защитника — и это решение оказалось весьма своевременным и успешным.
Если Воробьев способен играть именно в паре с Кордобой (а не под ним, где, как мне кажется, Дмитрию не хватает пространства), почему бы не попробовать схему 4-4-2? Не делать ее догмой, а просто попробовать? Вдруг это подойдет?
Тем более что такое построение позволит снизить зависимость от центрального атакующего полузащитника (или, вернее, его отсутствия). Впрочем, кто я, чтобы давать советы Мураду Мусаеву?
Что же касается самого кубкового матча с «Динамо», то это было скорее противостояние резервистов. «Быкам» удалось буквально смять соперника, заработав пенальти уже в самом начале игры и забив дважды к концу первого тайма. Гол Тюкавина в концовке уже ничего не менял, хотя страсти кипели нешуточные: тренер москвичей Сандро Шварц даже удостоился красной карточки.
«Краснодар» оформил выход из группы, так что на этом этапе задач в Кубке у него не осталось. Последний матч с «Ахматом» никакого турнирного значения иметь не будет. Сейчас для «быков» главное — постараться «поймать волну» в чемпионате. При этом — настаиваю на этой мысли — параллельно нужно подыскивать усиление на трансферном рынке.
В нынешних реалиях второе место в чемпионате России ничем не отличается от пятого. А по большому счету — и от восьмого, и от двенадцатого. Кроме чемпионства и вылета (в отсутствие еврокубков), все остальное не имеет никакого значения.
Кстати, именно это может сыграть дурную шутку с «Краснодаром». Если отставание от лидера вырастет до 7–10 очков (а это вполне реально еще до зимнего перерыва), команда может просто перестать играть всерьез. Особенно это касается легионеров, которые прекрасно понимают, где находятся и что стоит на кону.
Но, по крайней мере, теперь у южан остаются шансы на Кубок. Уже хорошо. Однако и в чемпионате пора просыпаться. Безвыигрышная серия «быков» в РПЛ достигла шести матчей. Такого не случалось с дебютного сезона в премьер-лиге (2011/12), когда тренером команды был Славолюб Муслин…
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