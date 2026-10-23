Пять египетских цапель остановились на отдых в Новороссийске

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото новороссийского фотографа Sega_Black_Sea
    © Фото новороссийского фотографа Sega_Black_Sea

Египетских цапель сфотографировали на Суджукской косе в Новороссийске

21 октября местный фотограф Sega Black-Sea опубликовал в своем телеграм-канале снимки пяти египетских цапель, которых он встретил на Суджукской косе в Новороссийске. Птицы остановились там на отдых во время осенней миграции.

Египетские цапли занесены в Красную книгу Краснодарского края. По оценкам специалистов, в регионе обитает и через него пролетает около 20—35 пар этих птиц.

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Обычно египетские цапли селятся в поймах рек, на заболоченных территориях и в охраняемых природных зонах. Их также можно встретить рядом с пасущимся скотом: животные вспугивают насекомых и земноводных, которыми питаются птицы. Гнездятся колониями, иногда вместе с другими видами цапель. 

Осенью египетские цапли мигрируют к местам зимовки в Африке, странах Средиземноморья, Закавказье и на Ближнем Востоке.

Как писали Юга.ру, на побережье под Новороссийском нашли мазут и пострадавших птиц.

Новороссийск птицы Фотография Экология

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