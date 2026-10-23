Пять египетских цапель остановились на отдых в Новороссийске

21 октября местный фотограф Sega Black-Sea опубликовал в своем телеграм-канале снимки пяти египетских цапель, которых он встретил на Суджукской косе в Новороссийске. Птицы остановились там на отдых во время осенней миграции.

Египетские цапли занесены в Красную книгу Краснодарского края. По оценкам специалистов, в регионе обитает и через него пролетает около 20—35 пар этих птиц.