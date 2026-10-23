Экс-судья из Темрюка лишился имущества на 228 млн рублей
Бывший судья Метелкин лишился недвижимости по иску о коррупции
22 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего судьи Евгения Метелкина. Иск подала прокуратура в рамках законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками по делу стали сам Метелкин и пять связанных с ним лиц.
Из материалов дела следует, что Метелкин не соблюдал обязанности, запреты и ограничения, связанные со статусом судьи, а свое положение использовал для незаконного обогащения себя и своих родственников.
От золотых монет до паев на миллиард:
Он узаконил самовольно возведенный им дом отдыха «Море рядом», который потом передал своей теще, а жена заняла должность администратора. Позже на супругу был переоформлен договор аренды.
Также Метелкин использовал не предусмотренные законом доходы для покупки дорогостоящих объектов недвижимости. Оформлял он их на доверенных лиц.
В собственность РФ перешли земельный участок и здание дома отдыха, а также несколько нежилых помещений. Рыночная стоимость изъятого имущества составляет больше 228 млн рублей.
Как писали Юга.ру, прокуратура требует изъять у семьи первого вице-губернатора Кубани имущество на 970 млн рублей.