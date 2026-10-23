Экс-судья из Темрюка лишился имущества на 228 млн рублей

22 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего судьи Евгения Метелкина. Иск подала прокуратура в рамках законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками по делу стали сам Метелкин и пять связанных с ним лиц.

Из материалов дела следует, что Метелкин не соблюдал обязанности, запреты и ограничения, связанные со статусом судьи, а свое положение использовал для незаконного обогащения себя и своих родственников.