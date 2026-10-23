Экс-судья из Темрюка лишился имущества на 228 млн рублей

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Бывший судья Метелкин лишился недвижимости по иску о коррупции

22 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего судьи Евгения Метелкина. Иск подала прокуратура в рамках законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками по делу стали сам Метелкин и пять связанных с ним лиц.

Из материалов дела следует, что Метелкин не соблюдал обязанности, запреты и ограничения, связанные со статусом судьи, а свое положение использовал для незаконного обогащения себя и своих родственников.

От золотых монет до паев на миллиард:

Он узаконил самовольно возведенный им дом отдыха «Море рядом», который потом передал своей теще, а жена заняла должность администратора. Позже на супругу был переоформлен договор аренды.

Также Метелкин использовал не предусмотренные законом доходы для покупки дорогостоящих объектов недвижимости. Оформлял он их на доверенных лиц.

В собственность РФ перешли земельный участок и здание дома отдыха, а также несколько нежилых помещений. Рыночная стоимость изъятого имущества составляет больше 228 млн рублей.

Как писали Юга.ру, прокуратура требует изъять у семьи первого вице-губернатора Кубани имущество на 970 млн рублей.

Деньги Коррупция Прокуратура Суд Темрюкский район

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