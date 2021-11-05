Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей? Показываем Знаменский и Новознаменский с высоты птичьего полета

Юга.ру посмотрели с воздуха на поля, которые край в 2019 году передал Краснодару, чтобы там построили гигантский новый микрорайон и скоростную автомагистраль из центра в аэропорт. Спойлер: масштабных строек пока что не видать В марте 2019 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и тогдашний мэр Краснодара Евгений Первышов обнародовали масштабный проект застройки полей и пустырей, примыкающих с севера к поселкам Новознаменский и Знаменский (картинка масштабируется, и там много любопытного).

Для воплощения этого проекта из федеральной собственности в городскую было переведено примерно 1500 гектаров земель — на схеме эта территория очерчена красной пунктирной линией. Проект предполагает постройку жилья на 200 тысяч человек и всей сопутствующей инфраструктуры: 25 школ, 68 детских садов, новой ТЭЦ (ее местоположение отмечает лиловый прямоугольник в правом верхнем углу схемы застройки), кладбища с крематорием (слева от новой ТЭЦ), двух депо — трамвайно-троллейбусного и пожарного (снизу от кладбища). Посреди нового микрорайона выделено 57,9 гектаров под медицинский кластер (на схеме — светло-голубой прямоугольник), где планируется построить онкодиспансер и больницу скорой медицинской помощи. Транспортную доступность, согласно планам, будет обеспечивать построенная почти с нуля многополосная автомагистраль, которая соединит улицу Тихорецкую с аэропортом. В июле 2020-го мэрия показала видео, где новая трасса смоделирована на компьютере и можно посмотреть, как будут выглядеть все запланированные многоуровневые развязки. А прямо сейчас Юга.ру при содействии компании Mastersky решили взглянуть на то, на какой стадии находится реализация всех этих грандиозных планов.

Увиденное нами с высоты птичьего полета на данный момент совсем не похоже на масштабное строительство домов и, тем более, автомагистралей с множеством развязок. Самая глобальная стройка в Знаменском — это ЖК «Родные просторы». Вот только этот жилой комплекс расположен за пределами зоны перспективного строительства в рамках проекта мэрии — той самой зоны, что очерчена на схеме красным пунктиром. Из этого можно сделать вывод, что строительство «Родных просторов» не является частью этого масштабного проекта и идет независимо от него.

Еще два квартала многоэтажной стройки можно увидеть, если посмотреть на запад. Серые монолитные рамы — это строительство на улице Богатырской в Новознаменском; дома с оранжевой, лазоревой и лиловой окантовкой — ЖК «Сосновый бор». Оба объекта также находятся за пределами красного пунктирного контура на карте проекта. Примечательно, что «Сосновый бор», если верить схеме, находится в зоне застройки, где планируется предоставлять жилье многодетным семьям.