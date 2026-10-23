В Темрюкском районе обломки дрона упали во двор частного дома

Темрюкский район снова под атакой БПЛА: в Ильиче повреждено остекление дома

По предварительным данным, повреждено остекление жилого дома. Люди не пострадали.

23 октября оперативный штаб Кубани сообщил , что в Темрюкском районе снова зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дрона рухнули во дворе частного дома в поселке Ильич.

Поселок Ильич находится в западной части Темрюкского района, недалеко от побережья Азовского моря. Это небольшой населенный пункт, где проживает около 1,5 тыс. человек.

Темрюкский район регулярно подвергается атаке дронов. 4 октября обломки БПЛА упали на территории предприятия. В результате пострадали три человека.