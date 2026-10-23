В Темрюкском районе обломки дрона упали во двор частного дома

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Темрюкский район снова под атакой БПЛА: в Ильиче повреждено остекление дома

23 октября оперативный штаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе снова зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дрона рухнули во дворе частного дома в поселке Ильич.

По предварительным данным, повреждено остекление жилого дома. Люди не пострадали.

Читайте также:

Поселок Ильич находится в западной части Темрюкского района, недалеко от побережья Азовского моря. Это небольшой населенный пункт, где проживает около 1,5 тыс. человек.

Темрюкский район регулярно подвергается атаке дронов. 4 октября обломки БПЛА упали на территории предприятия. В результате пострадали три человека.

Как писали Юга.ру, 21 октября в Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома.

Происшествия СВО Темрюкский район

Новости

«Не взлетели, но знатно полетали». Краснодарская группа «Белки на Акации» выпустила песню о 22 годах на сцене
Росавиация закрыла аэропорты Москвы. Что с рейсами в Краснодар, Сочи и Геленджик?
ФК «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей. Клуб не обеспечил безопасность на матче с «Зенитом»
Еще одни теплые выходные. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае
На Кубани мужчина сорвал поминки бойца СВО. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
На Кубани риск остаться без дома выше, чем в Ростовской области. Что показал рейтинг регионов

Лента новостей

Реклама на сайте