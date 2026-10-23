В Темрюкском районе обломки дрона упали во двор частного дома
Темрюкский район снова под атакой БПЛА: в Ильиче повреждено остекление дома
23 октября оперативный штаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе снова зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дрона рухнули во дворе частного дома в поселке Ильич.
По предварительным данным, повреждено остекление жилого дома. Люди не пострадали.
Поселок Ильич находится в западной части Темрюкского района, недалеко от побережья Азовского моря. Это небольшой населенный пункт, где проживает около 1,5 тыс. человек.
Темрюкский район регулярно подвергается атаке дронов. 4 октября обломки БПЛА упали на территории предприятия. В результате пострадали три человека.
Как писали Юга.ру, 21 октября в Туапсинском районе обломки БПЛА повредили санаторий и частные дома.