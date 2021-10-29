Пролетая над ЖК «Облака». Сколько стоят квартиры на Западном обходе Краснодара и комфортно ли там жить

Западный обход Краснодара активно застраивается, а цены на недвижимость активно растут. Юга.ру сняли на видео, как выглядит ЖК «Облака», который возводят в этом районе, а риелторы честно рассказали, строит ли покупать там квартиру.

Летом этого года аналитики сообщили о скачке цен на недвижимость в Краснодаре. В частности, новостройки в районе Западного обхода подорожали на 100%, — до 108,6 тыс. рублей за квадратный метр. Экс-глава города Евгений Первышов объяснил подорожание ростом цен на стройматериалы.

Во время брифинга 9 июля журналистка напомнила Первышову о том, что с 2021 года на Кубани ужесточат градостроительные нормы. Планировалось, что застройщику не выдадут разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию, если в радиусе 500 метров от ЖК нет школ и детских садов. В качестве примера нарушения таких норм был указан ЖК «Облака» на Западном обходе. Журналистка отметила, что в проекте нет соцобъектов, а стройка уже идет.

Справка: ЖК «Облака» расположен по адресу: ул. Генерала Корнилова, 10. Застройщик — Нефтестройиндустрия-Юг. Дома возводят по монолитно-кирпичной технологии, в квартирах обещают выполнить предчистовую отделку.

Сейчас идет строительство первой и второй очереди. Оба объекта планируют сдать во втором квартале 2022 года. Застройщик пишет, что все работы выполняются по графику и отставаний нет.

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«Там, где на сегодняшний день есть вопросы, связанные с недостачей социальных объектов — школ, детских дошкольных учреждений, поликлиник и иных социальных объектов, эта проектная документация перерабатывается. Найдены пути решения. В краткосрочной перспективе на тех территориях начнёт строиться большое количество социальных объектов, о которых спрашивали», — ответил Первышов на вопрос журналистки.

Юга.ру решили посмотреть, как в осенней дымке выглядит новостройка, которую обсуждали на брифинге экс-мэра.

Также журналист спросила мнение двух краснодарских риелторов о том, стоит ли покупать квартиру в этом ЖК (и в принципе в районе Западного обхода) и с какими сложностями могут столкнуться новоселы. «Я бы рекомендовала присмотреться к данному комплексу тем, кто планирует переезжать в Краснодар через пару лет. Тем, кто ищет удобный район здесь и сейчас, наверное, пока рано советовать эту локацию. Но перспективы развития этого района не ближайшие. Комфортнее всего там будет через несколько лет, когда район обживется», — считает риелтор Ирина Дробот. С этим согласен и другой эксперт по недвижимости, Тимофей Давыденко. По его мнению, там «может быть классно» только через 5-7 лет: если Западный обход расширят, а застройщики выполнять все обещания по развитию инфраструктуры и благоустройству.

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Семьям с детьми в ближайшие годы комфортно там будет жить только в случае, если один из родителей в декрете или есть деньги на частный детский сад. Если оба родителя работают, этот микрорайон выбирать не стоит. «Просто «сказочная» цена с инфраструктурой в этом районе. Часть Западного обхода от Красных Партизан, «Ленты» и до «Немецкой Деревни» у нас всегда в пробке в обе стороны. По школам, — одна действующая есть «Светлограде» (и детский сад тоже), вторая — в ЖК «Казанском». На весь микрорайон это ничтожно мало. Второй детсад есть в ЖК «Достояние», с другой стороны Западного обхода, ближе к «Красной Площади». Ну и еще две школы на Энке и одна в «Немецкой деревне». На самом деле, с инфраструктурой всё печально», — считает Давыденко. Ирина Дробот добавляет, что из-за небольшого количества заселенных домов на Западном обходе общественного транспорта мало, и пока сложно добираться куда-либо. Оба риелтора отозвались о застройщике как о надежной строительной компании многолетним опытом. Цены в ЖК «Облака» они назвали средними по рынку.

Тимофей Давыденко со ссылкой на отдел продаж застройщика сообщил, что в первой очереди ЖК уже остались только трехкомнатные квартиры. Цена — 100 тыс. рублей за квадратный метр. В октябре должны были стартовать продажи в 6-м литере второй очереди, но их перенесли на ноябрь. Пока точной стоимости по квартирам там застройщик не знает.

В районе Западного обхода студию можно купить сейчас за 3-3,8 млн рублей, добавляет Ирина Дробот. Однушки стоят 3,8-4,5 млн рублей, двухкомнатные — около 5,5 млн, а трехкомнатные — порядка 7-8 млн рублей. Тимофей Давыденко уточнил, что самая дешевая цена за квадрат — в трехкомнатной квартире, а самая высокая — в студии. «В этом районе больше всего выросла цена потому, что больше почти нигде не велась застройка. К тому же цены на строительные материалы увеличились в разы. Сейчас цена по району, в зависимости от жилого комплекса, 90 тыс. — 160 тыс. рублей за квадратный метр» — рассказала Дробот.

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