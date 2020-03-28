«Все сейчас на совести людей». Как жители Кубани проходят карантин после возвращения из-за границы

После того, как Всемирная организация здравоохранения 11 марта сообщила о пандемии коронавируса, власти разных стран начали вводить повышенные меры безопасности. Во Франции, например, в середине марта закрыли школы и университеты, в Украине — временно запретили въезжать иностранцам.

10 марта в Италии ввели карантин — жителям страны запретили выходить на улицу без уважительной причины. 15 марта его ввели в Испании, 16 марта в Чехии, спустя 8 дней — в Великобритании. Во время карантина ввели штрафные санкции, а в некоторых случаях — уголовную ответственность при нарушении режима изоляции и выходе из дома без особой необходимости. В России в марте также перевели школы и университеты на дистанционное обучение, компании стали вводить удаленный режим работы. Кроме того, всем приехавшим из других стран постановили уходить на 14-дневный карантин. Однако не все они соблюдают режим самоизоляции: так, в Геленджике в ходе рейдов выяснилось, что как минимум 17 человек после приезда из другой страны выходили из дома. Журналист портала Юга.ру 26 и 27 марта связался с некоторыми жителями Кубани и узнал, как проходит их карантин.

Рузанна, вернулась с детьми из Объединенных Арабских Эмиратов в ночь с 19 на 20 марта

— В самолете мы ждали около 30 минут Роспотребнадзор. Пришли два человека в костюмах, масках и перчатках. Померили тепловизором температуру и раздали листочки для заполнения данных (адрес, телефон, паспортные данные). Мы все заполнили и вернули. На паспортном контроле сказали,что наш самолет был последним, который с ОАЭ пустили в Россию. На этом все! Никто не звонил, никто не проверял и никто вообще не приходил к нам. Никак вообще не контролировали нашу самоизоляцию. Продукты нам купили еще до прилета. Как 20 марта зашли в квартиру, так ни разу и не вышли. Продукты заказываем через доставку, оплачиваем картой, пакеты нам оставляют под дверью. Близких мы не видели еще, контакта вообще ни с кем не было. Уже седьмой день как сидим дома с тремя детьми. Мы здоровы, никаких симптомов нет. 2 апреля наш карантин закончится, и мы хоть сможем хоть иногда выходить. Но в массы не будем. Я звонила на горячую линию, но мне так и не ответили. Работаю на себя, у меня отель, который пришлось закрыть.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии.

Татьяна, вернулась из Таиланда с мужем и ребенком 26 марта

— В Москве из самолета нельзя было выходить без масок. Сразу, до выдачи багажа, нам выдали анкеты, в них вопросы — откуда прибыли, сколько там находились, куда прибыли и где будем находиться в ближайшие 15 дней. Поставили подпись, что мы сами несем ответственность за то, что будем находиться на карантине. Когда прилетели в Краснодар, тут даже не знали, кто прибыл из-за границы, транзиты и так далее. Спросили, кто из-за рубежа — все подняли руки. Оказалось, что на всех нет анкет. Нас померили тепловизором. По факту, если ты не говоришь, что из-за границы, тебя даже никто и не досмотрит и анкету не попросит заполнить.

В Москве мы спросили, можно ли самостоятельно сдать тесты, они сказали, что не знают и ничем помочь не могут. Я изучила кучу информации, нашла какое-то тестирование, но в «Инвитро» и «Гемотест» ничего нет. Знакомые сказали, что нужно звонить в свою поликлинику, но там говорят, что придут и сделают тест только на десятый день. В первые дни, если у нас нет симптомов, мы никому не нужны. 27 марта позвонила на горячую линию, нас зарегистрировали. К ребенку из детской поликлиники в тот же день пришли. Сказали, что у нас с мужем брать тесты не будут, потому что все заняты заявками тех, кто прилетел 25 марта. Из взрослой обещали прийти 28 марта. Сказали сидеть дома и не выходить даже за продуктами. Звоню в поликлинику 28 числа, спрашиваю, когда их ждать. Ответили, что пока не планируют, возможно, после 30-го. Я решила не сдаваться и дозвониться до заведующей. Удалось, обещали прийти завтра, 29 марта. На момент выхода материала в мире заразилась коронавирусом 591 тыс. человек, выздоровели 130 тыс., умерли 26 тыс. человек. В РФ зафиксировано 1 тыс. 264 больных коронавирусом, 49 человек выздоровели.

Юлия, вернулась с мужем и детьми из Вьетнама, Турции и Таиланда 20 марта

— У нас были перелеты Бангкок — Иркутск — Москва — Краснодар. Когда мы прибыли в Иркутск, нам всем померили температуру тепловизором. У мужчины, что сидел впереди меня, она была повышенной. Меры, которые были приняты, просто на грани фантастики. С ним поговорили: где был, с кем контактировал, сколько времени был в Таиланде. Больше ничего не сделали. Посоветовали следить за своим здоровьем и обращаться в случае чего. При выходе из самолета нам дали памятки, что нужно сообщить в Роспотребнадзор Иркутска о том, что мы прилетели. Поскольку у нас еще была дорога дальше, мы сразу пошли на другой самолет. В столице нас уже никто не проверял, памятки не давали. Прилетели в Краснодар 20 марта, в аэропорту сидел мужчина, к нему нужно было самостоятельно подходить за листовками.

Приехали домой. Живем с моей мамой, она работает в детском саду, куда ходят мои дети. Все в курсе, какие страны мы посещали, сколько мы там находились. Ее предупредили, чтобы она всех там оповестила. Она заранее поинтересовалась, какие наши дальнейшие действия. Ей сказали, что все сообщат, когда мы вернемся. Она позвонила в Роспотребнадзор на горячую линию, где ответили, что больничный ей не положен. Если бы у нас были какие-то симптомы, то больничный бы дали, но он нам не требуется. Условия: выходить нельзя. За соблюдением нами карантина следят только соседи, больше никто. Мы живем в частном доме и у нас есть возможность выйти на прогулку во двор. Мама в итоге так и не пошла на работу, потому что там попросили написать заявление на неоплачиваемый отпуск. Врач первый раз приехал в понедельник 23 марта, потом был еще во вторник и среду, слушал легкие, смотрел горло, проверял кислород в крови. 26 марта позвонил и сказал, что разрешили не ездить к нам, а просто по телефону все узнавать. Нашим с мужем самочувствием никто не интересовался. В понедельник 30 марта должны приехать брать анализы. Мне кажется, их возьмут только у детей. Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно мыть руки, обрабатывать телефон и пользоваться антисептиками. Рассказываем, как правильно это делать.

Вероника, вернулась из Таиланда 22 марта — Мы прилетели в Краснодар, в самолете к нам зашли врачи, раздали каждому памятки о карантине с номером телефона горячей линии. Также на борту нам померили температуру тепловизорами и раздали анкеты. Вся процедура заняла около 30 минут, не больше. В нынешней ситуации я бы и добровольно хотела уйти на карантин в связи с паникой, которая творится вокруг. Да и себе спокойней. Поэтому не могу сказать, что это принудительная мера. Сижу дома уже пять дней. В памятке написано, что выходить вообще нельзя, даже в магазин или вынести мусор. Хотя смотришь передачи по телевизору, и все врачи говорят, что все равно надо выходить на улицу. За две недели нужно откуда-то брать свежий воздух, проветриваний недостаточно. Если бы в Краснодаре погода была лучше, мне было бы сложнее все это время находиться в четырех стенах.

Я пока на улицу не выходила — самой страшно. Изначально я думала, что смогу пойти маникюр сделать или в магазин, но пока не было необходимости. В Краснодаре есть сервисы по доставке продуктов, все легко и доступно. Не хватает только воздуха. По поводу контроля. Я позвонила на горячую линию, на следующий день пришел врач в бахилах, маске, перчатках. Померила температуру, послушала легкие, пульс, записала данные. По прошествию 14 дней выдается больничный, если все нормально. В памятке указано, что на десятый день делается тест. Врач подтвердил эту информацию. Спросила, будет ли еще приходить ко мне — да, и ходить, и звонить. Врач каждый день звонит и спрашивает про самочувствие. Мне дали лист самоконтроля, который я ежедневно заполняю и потом должна буду отдать им. Я за карантин, за то, чтобы люди освободили себе голову, потому что поток информации бешеный. Все сейчас на совести людей. Нормальный человек и сам никуда не захочет выходить. Работаю я удаленно, работодатель не против. Юга.ру поговорили с краснодарцами и кубанцами, которые живут сейчас за границей, и узнали, как изменилась их жизнь в связи с распространением пандемии коронавируса.

Владимир, вернулся с женой и сыном с острова Шри-Ланка 19 марта

— Вернулись в Краснодар после двух месяцев на Шри-Ланке. На тот момент вирус еще так не распространился. Улетали из аэропорта в Коломбо, на входе стояли тепловизоры. Несмотря на то, что масок на острове не было уже как месяц, удалось купить их втридорога в магазине детских вещей. На момент отправления на всем острове было около 40 зарегистрированных случаев. Сели в Ростове, там нас не выпускали из самолета: выдали анкеты, мерили температуру. В Ростове встречал таксист, заранее предупредили, что мы прилетели международным рейсом и есть определенная вероятность, что мы могли в самолете от кого-то заразиться. По приезду домой позвонили в Роспотребнадзор, где нас перенаправили в Минздрав. На следующее утро нас навестили врачи, померили температуру, послушали легкие, посмотрели горло, протестировали насыщение крови кислородом, каким-то специальным прибором, в который зажимается палец. В этот же день звонили в различных служб, уточняли маршрут, где жили на Шри-Ланке. Врачи посещали где-то четыре раза. Два раза в день сообщаем температуру ребенка в детскую поликлинику. 30 марта (спустя 10 дней карантина) у нас возьмут тест на коронавирус. После этого будем на общих основаниях. Проблем со здоровьем не испытываем. Продукты привозят родственники и оставляют под дверью. Несколько дней назад поменялись инструкции у врачей. Теперь они не навещают регулярно. В случае ухудшения самочувствия и если температура будет выше 38 градусов, будет госпитализация. Сейчас даже на повышенную, но ниже 38 градусов температуру никто не приедет, что, собственно, очень хорошо, поскольку больше боялись, что нас могут заразить медицинские работники.